Іран представив передовий протитанковий комплекс Almas-4: на що здатна зброя

Західні експерти зазначили, що новий іранський ПТРК скопійовано з ізраїльського Spike NLOS. При цьому дальність ураження ракети комплексу Almas-4 трохи недотягує до аналога і становить 25-35 км.

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У соціальних мережах з'явилися зображення нової іранської протитанкової ракети Almas-4, яка являє собою найбільш далекобійну версію сімейства Almas. Ця ракета розроблена як альтернатива ізраїльській системі Spike NLOS і призначена для ураження цілей за межами прямої видимості (Non-Line of Sight). Про це 13 лютого повідомили оглядачі Army Recognition.

У матеріалі зазначено, що Іран давно використовує стратегію зворотного інжинірингу, щоб компенсувати санкції та військову ізоляцію. Серія Almas не стала винятком і є іранським аналогом ізраїльських ПТКР Spike, включно з моделями Almas-1, Almas-2 та Almas-3. А розробка Almas-4 передбачає, що Іран наблизився до можливостей Spike NLOS, здатного вражати цілі на великих відстанях.

Технічні особливості Almas-4

На відміну від попередніх версій, Almas-4 має збільшену дальність і розширені можливості цілевказівки. Очікується, що ракета зможе вражати цілі на відстані 25-35 км, що робить її значущою загрозою для бронетехніки та укріплених об'єктів. Для порівняння, Spike NLOS має дальність до 50 км при запуску з гелікоптерів і 32 км з наземних платформ.

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Комплекс Almas-4 призначений для атак по верхній проєкції, що підвищує ефективність проти важкоброньованих цілей. Ймовірно, ПТРК оснащений електрооптичними та інфрачервоними системами наведення, що забезпечують автономне ураження цілей або коригування оператором. Хоча переносну наземну платформу поки що не представлено, ракета може використовуватися з мобільних або повітряних носіїв.

На закінчення оглядачі зазначили, що розробка Almas-4 демонструє зусилля Ірану зі створення високоточної зброї, попри санкції.

"Це може змінити військовий баланс в асиметричних конфліктах, оскільки недержавні суб'єкти отримають доступ до передових засобів завдавання ударів у режимі очікування", — підсумували експерти.

Нагадаємо, в Росії ведеться розробка нового типу легких керованих ракет 9М134 "Булат". Однією з головних характеристик цієї ПТКР є її невелика вага, яка вчетверо менша порівняно з ракетами сімейства "Корнет".