Иран представил передовой противотанковый комплекс Almas-4: на что способно оружие

Западные эксперты отметили, что новый иранский ПТРК скопирован с израильского Spike NLOS. При этом дальность поражения ракеты комплекса Almas-4 чуть недотягивает до аналога и составляет 25–35 км.

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В социальных сетях появились изображения новой иранской противотанковой ракеты Almas-4, которая представляет собой самую дальнобойную версию семейства Almas. Эта ракета разработана как альтернатива израильской системе Spike NLOS и предназначена для поражения целей за пределами прямой видимости (Non-Line of Sight). Об этом 13 февраля сообщили обозреватели Army Recognition.

В материале отмечено, что Иран давно использует стратегию обратного инжиниринга, чтобы компенсировать санкции и военную изоляцию. Серия Almas не стала исключением и является иранским аналогом израильских ПТУР Spike, включая модели Almas-1, Almas-2 и Almas-3. А разработка Almas-4 предполагает, что Иран приблизился к возможностям Spike NLOS, способного поражать цели на больших расстояниях.

Технические особенности Almas-4

В отличие от предыдущих версий, Almas-4 обладает увеличенной дальностью и расширенными возможностями целеуказания. Ожидается, что ракета сможет поражать цели на расстоянии 25–35 км, что делает ее значимой угрозой для бронетехники и укрепленных объектов. Для сравнения, Spike NLOS имеет дальность до 50 км при запуске с вертолетов и 32 км с наземных платформ.

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Комплекс Almas-4 предназначена для атак по верхней проекции, что повышает эффективность против тяжелобронированных целей. Вероятно, ПТРК оснащен электрооптическими и инфракрасными системами наведения, обеспечивающими автономное поражение целей или корректировку оператором. Хотя переносная наземная платформа пока не представлена, ракета может использоваться с мобильных или воздушных носителей.

В заключение обозреватели отметили, что разработка Almas-4 демонстрирует усилия Ирана по созданию высокоточного оружия, несмотря на санкции.

"Это может изменить военный баланс в асимметричных конфликтах, поскольку негосударственные субъекты получат доступ к передовым средствам нанесения ударов в режиме ожидания", — подытожили эксперты.

Напомним, в России ведется разработка нового типа легких управляемых ракет 9М134 "Булат". Одной из главных характеристик данной ПТУР является ее небольшой вес, который в четыре раза меньше по сравнению с ракетами семейства "Корнет".