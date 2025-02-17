У Миколаєві працівник ТЦК організував схему із заробляння грошей у родичів військовозобов'язаних

За 4,5 тис. доларів США ділки обіцяли вплинути на посадовців ТЦК та відпустити військовозобов’язаного додому.

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У Миколаєві викрили схему заробляння на родичах військовозобов'язаних. Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського РТЦК та СП, який зі спільником, які організували нову схему заробітку. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Гроші вимагали у родичів чоловіків, яких доправляли до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Якщо за ними приїжджали їх рідні, то до них підходив цивільний спільник працівника ТЦК та пропонував за гроші "вирішити питання".

За 4,5 тис. доларів США ділки обіцяли вплинути на посадовців ТЦК та відпустити військовозобов’язаного додому.

Фігурантів затримали під час одержання оплати за таку послугу. Виявилося, що жертвами зловмисників стала родина чоловіка, якого вже мобілізували і він служив у ЗСУ. Про те, що з його родини вимагали гроші він дізнався тільки після затримання учасників оборудки.

"Співробітнику ТЦК та його спільнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Хмельницькому чоловік, якого доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії, помер після спроби самогубства.

11 лютого, в Києві військовозобов'язаний чоловік, якого на військово-лікарську комісію доставили працівники поліції, вирішив втекти з шостого поверху через вікно. Він хотів спуститись по водостічній трубі, але не втримався і впав.