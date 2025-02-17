Модернізовані болгарські БТР-60Д засвітилися у 156-й ОМБр (фото)

Модернізація старих БТР-60ПБ до рівня БТР-60Д передбачала повну ремоторизацію із заміною спарки 90-сильних бензинових двигунів ГАЗ-40П разом із коробкою передач. Були внесені серйозні зміни та в компонування бронемашини.

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Перші болгарські бронетранспортери з партії 100 одиниць, що пройшли капітальний ремонт і модернізацію на українських підприємствах, з'явилися під час тренувальних занять нової 156-ї мехбригади. Про це повідомляє пресслужба 156-ї ОМБр.

Середній вік цієї бронетехніки становить 50 років, вони пройшли капітальний ремонт із внесенням низки серйозних конструктивних змін, щоб поліпшити комфорт і надійність експлуатації.

Модернізація старих БТР-60ПБ до рівня БТР-60Д передбачала повну ремоторизацію із заміною спарки 90-сильних бензинових двигунів ГАЗ-40П разом із коробкою передач на два нових німецьких Deutz BF4M2012 потужністю 102 к/с. Крім надійності, зросла також потужність.

Рішення встановити складнішу спарку з двох агрегатів замість одного двигуна пояснюється бажанням спростити, здешевити процес модернізації та зменшити кількість втручань у конструкцію машини.

Болгарські БТР-60Д

Бійці 156-ї ОМБр

Бійці 156-ї ОМБр

Бійці 156-ї ОМБр

Були внесені серйозні зміни також в компонування бронемашини: замість вкрай незручних люків в обох бортах десантного відділення машини було врізано повнорозмірні двері для більш комфортного виходу бійців. Оригінальну схему розташування десанту на лавках, розгорнутих "спина до спини" в напрямку бортів, було змінено на більш комфортну, що збільшило корисний внутрішній простір.

Невідомо, чи отримали машини запланований проєктом комплект електронного оновлення, який містив у собі нову цифрову радіостанцію "Либідь К-2РБ", систему навігації СН-4215 та оптичні пристрої нічного бачення для навідника і механіка-водія.

Нагадаємо, що 17 лютого ЗСУ провели успішні контратаки в Донецькій області.

Також повідомлялося про озброєння, яке пілоти F-16 застосовують під час наземних місій.