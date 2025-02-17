Модернизированные болгарские БТР-60Д засветились у 156-й ОМБр (фото)

Модернизация старых БТР-60ПБ до уровня БТР-60Д предполагала полную ремоторизацию с заменой спарки 90-сильных бензиновых двигателей ГАЗ-40П вместе с коробкой передач. Были внесены серьезные изменения и в компоновку бронемашины.

Related video

Первые болгарские бронетранспортеры из партии 100 единиц, прошедшие капитальный ремонт и модернизацию на украинских предприятиях, появились во время тренировочных занятий новой 156-й мехбригады. Об этом сообщает пресс-служба 156-й ОМБр.

Средний возраст этой бронетехники составляет 50 лет, они прошли капитальный ремонт с внесением ряда серьезных конструктивных изменений, чтобы улучшить комфорт и надежность эксплуатации.

Модернизация старых БТР-60ПБ до уровня БТР-60Д предполагала полную ремоторизацию с заменой спарки 90-сильных бензиновых двигателей ГАЗ-40П вместе с коробкой передач на два новых немецких Deutz BF4M2012 мощностью 102 л/с. За счет этого, кроме надежности, возросла также мощность.

Решение установить более сложную спарку из двух агрегатов вместо одного двигателя объясняется желанием упростить и удешевить процесс модернизации и уменьшить количество вмешательств в конструкцию машины.

Болгарские БТР-60Д

Бойцы 156-й ОМБр

Бойцы 156-й ОМБр

Бойцы 156-й ОМБр

Были внесены серьезные изменения и в компоновку бронемашины: вместо крайне неудобных люков в обоих бортах десантного отделения машины была врезана полноразмерная дверь для более комфортного выхода бойцов.

Оригинальная схема расположения десанта на скамейках развернутых "спина к спине" в направлении бортов была изменена на более комфортную, что увеличило полезное внутреннее пространство. Неизвестно, получили ли машины запланированный проектом комплект электронного обновления, который включал в себя новую цифровую радиостанцию ​​"Лыбидь К-2РБ", систему навигации СН-4215 и оптические устройства ночного видения для наводчика и механика-водителя.

Напомним, что 17 февраля ВСУ провели успешные контратаки в Донецкой области.

Также сообщалось о вооружении, которое пилоты F-16 применяют в ходе наземных миссий.