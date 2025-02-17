У РФ показали нову мінометну міні-ракету "Соліст": чим небезпечний боєприпас (фото)

Згідно з даними розробників, йдеться про гібридний вид озброєння, в якому поєднані принципи роботи безпілотника і керованої протитанкової ракети. Експерти зазначили, що так працюють, наприклад, ізраїльські ракети Spike.

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Російські інженери підприємства "излярский электромеханический завод" (КЕМЗ) презентували розробку "Солист", що є гібридом безпілотника і корегованого боєприпасу з реактивним двигуном, що коректується. У російських ЗМІ повідомили, що боєприпас уже пройшов випробування на одному з полігонів на окупованій території Донецької області.

Зазначається, що зброя призначена для ураження бронетехніки та може застосовуватися піхотними підрозділами. Розробка поєднує функції міномета і протитанкової керованої ракети (ПТКР), але при цьому не є повноцінним безпілотником.

Запуск здійснюється за мінометним принципом, після чого оператор, використовуючи пульт і окуляри FPV, коригує політ боєприпасу на фінальному етапі. При цьому підкреслюється, що після наведення він не управляється в польоті, а лише коригується на траєкторії.

Технічні характеристики та особливості

Дальність дії: до 10 км.

Боєголовка: боєприпаси від РПГ-7 або СПГ-9.

Метод запуску: транспортно-пусковий контейнер (одноразовий).

Спосіб наведення: управління від першої особи (FPV).

Метод атаки: ураження цілі зверху.

У своїх коментарях оглядачі Defense Express зазначили, що концепція керованого боєприпасу з телевізійним наведенням не є новою. За таким принципом працюють ізраїльські ракети Spike, французькі Akeron та іранські Almas. Ба більше, у деяких версіях іранських реактивних боєприпасів Ababil, що мають дальність понад 80 км, також використовується подібна система наведення.

Також аналітики наголосили, що ефективність цього виду озброєння залежить від майстерності оператора, проте "Соліст" у перспективі може отримати технологію "машинного зору", і тоді цей нюанс буде нівельовано.

Що стосується серійного виробництва боєприпасу, то воно може бути налагоджено вже влітку поточного року.

Раніше повідомлялося, що російський холдинг "Високоточні системи" завершив випробування модернізованого протитанкового комплексу (ПТРК) "Корнет-ЕМ" з дистанційним управлінням.