Армія РФ отримає дистанційно керовані ПТРК "Корнет": що відомо про модернізацію

Йдеться про варіант "Корнет-ЕМ", який нібито здатний у режимі віддаленого управління виявляти та уражати як нерухомі, так і маневрені цілі.

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Російський холдинг "Високоточні системи" завершив випробування модернізованого протитанкового комплексу (ПТРК) "Корнет" із дистанційним управлінням. Як повідомило 17 лютого російське профільне видання "Военное обозрение", пускову установку, можливо, вже поставляють в армію РФ, але поки систему покажуть на виставці IDEX-2025 в ОАЕ.

Стверджується, що під час випробувань система дистанційного керування пройшла низку полігонних тестів, демонструючи стійку роботу в різних сценаріях. Тепер оператори комплексу можуть керувати вогнем на відстані, не перебуваючи в безпосередній близькості від пускової установки, що знижує ризик ураження контрбатарейним вогнем.

Представник "Високоточних систем" зазначив, що завдяки системі віддаленого управління оператор може виявляти ціль, точно ідентифікувати її та направляти ракету за допомогою джойстика. Наведення залишається ефективним як проти нерухомих об'єктів, так і проти цілей, що маневрують.

"Пускова установка призначена для забезпечення бойового застосування ПТРК "Корнет-ЕМ" у режимі дистанційного керування. Унікальність системи забезпечується виявленням, розпізнаванням і автоматизованим наведенням прицільної марки пускової установки на рухому або нерухому ціль", — ідеться в публікації.

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Офіційна презентація оновленого "Корнета" відбудеться на міжнародній виставці озброєнь IDEX-2025 в Абу-Дабі. Російська делегація представить модернізовану версію комплексу, що може привернути увагу закордонних замовників.

І хоча деталі модернізації поки що не розкриваються, існує аналогічне рішення від концерну "Калашников", який реалізував таку саму ідею в протитанковому комплексі "Конкурс-М". Нагадаємо, що у випадку з "Конкурсом" оператор може керувати одразу трьома пусковими установками з відстані до 100 метрів, що значно збільшує виживаність розрахунку на полі бою.