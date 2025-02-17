Армии РФ получит дистанционно управляемые ПТРК "Корнет": что известно о модернизации

Речь идет о варианте "Корнет-ЭМ", который якобы способен в режиме удаленного управления обнаруживать и поражать как неподвижные, так и маневренные цели.

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Российский холдинг "Высокоточные системы" завершил испытания модернизированного противотанкового комплекса (ПТРК) "Корнет" с дистанционным управлением. Как сообщило 17 февраля российское профильное издание "Военное обозрение", пусковая установка, возможно, уже поставляется в армию РФ, но пока систему покажут на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.

Утверждается, что в ходе испытаний система дистанционного управления прошла ряд полигонных тестов, демонстрируя устойчивую работу в различных сценариях. Теперь операторы комплекса могут управлять огнем на удалении, не находясь в непосредственной близости от пусковой установки, что снижает риск поражения контрбатарейным огнем.

Представитель "Высокоточных систем" отметил, что благодаря системе удаленного управления оператор может обнаруживать цель, точно идентифицировать ее и направлять ракету с помощью джойстика. Наведение остается эффективным как против неподвижных объектов, так и против маневрирующих целей.

"Пусковая установка предназначена для обеспечения боевого применения ПТРК "Корнет-ЭМ" в режиме дистанционного управления. Уникальность системы обеспечивается обнаружением, распознаванием и автоматизированным наведением прицельной марки пусковой установки на движущуюся или неподвижную цель", — говорится в публикации.

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Официальная презентация обновленного "Корнета" состоится на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби. Российская делегация представит модернизированную версию комплекса, что может привлечь внимание зарубежных заказчиков.

И хотя детали модернизации пока не раскрываются, существует аналогичное решение от концерна "Калашников", который реализовал такую же идею в противотанковом комплексе "Конкурс-М". Напомним, что в случае с "Конкурсом" оператор может управлять сразу тремя пусковыми установками с расстояния до 100 метров, что значительно увеличивает выживаемость расчета на поле боя.