В РФ показали новую минометную мини-ракету "Солист": чем опасен боеприпас (фото)

Согласно данным разработчиков, речь идет о гибридном виде вооружения, в котором совмещены принципы работы беспилотника и управляемой противотанковой ракеты. Эксперты отметили, что так работают, например, израильские ракеты Spike.

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Российские инженеры предприятия "Кизлярский электромеханический завод" (КЭМЗ) презентовали разработку "Солист", который представляет собой гибрид беспилотника и корректируемого боеприпаса с реактивным двигателем. В российских СМИ сообщили, что боеприпас уже прошел испытания на одном из полигонов на оккупированной территории Донецкой области.

Отмечается, что оружие предназначено для поражения бронетехники и может применяться пехотными подразделениями. Разработка совмещает функции миномета и противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), но при этом не является полноценным беспилотником.

Запуск осуществляется по минометному принципу, после чего оператор, используя пульт и очки FPV, корректирует полет боеприпаса на финальном этапе. При этом подчеркивается, что после наведения он не управляется в полете, а лишь корректируется на траектории.

Технические характеристики и особенности

Дальность действия: до 10 км.

Боеголовка: боеприпасы от РПГ-7 или СПГ-9.

Метод запуска: транспортно-пусковой контейнер (одноразовый).

Способ наведения: управление от первого лица (FPV).

Метод атаки: поражение цели сверху.

В своих комментариях обозреватели Defense Express отметили, что концепция управляемого боеприпаса с телевизионным наведением не является новой. По такому принципу работают израильские ракеты Spike, французские Akeron и иранские Almas. Более того, в некоторых версиях иранских реактивных боеприпасов Ababil, имеющих дальность более 80 км, также используется подобная система наведения.

Также аналитики подчеркнули, что эффективность данного вида вооружения зависит от мастерства оператора, однако "Солист" в перспективе может получить технологию "машинного зрения", и тогда этот нюанс будет нивелирован.

Что касается серийного производства боеприпаса, то оно может быть налажено уже летом текущего года.

Ранее сообщалось, что российский холдинг "Высокоточные системы" завершил испытания модернизированного противотанкового комплекса (ПТРК) "Корнет-ЭМ" с дистанционным управлением.