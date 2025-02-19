Адаптація новобранців: як готують мобілізованих перед відправленням "на нуль" (фото)

Особливу увагу під час підготовки приділяють створенню бойової обстановки, наближеної до реальності. Зокрема, інструктори використовують безпілотники для імітації повітряних ударів і навчають прийомам виживання.

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На полігонах триває інтенсивна підготовка мобілізованих військовослужбовців перед відправленням на передову. У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних Сил України новобранці проходять адаптаційний курс, спрямований на набуття необхідних бойових навичок. Про це йдеться в матеріалі АрміяInform.

Офіцери оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" розповіли, що новобранців, які прибули з навчальних центрів після базової загальновійськової підготовки або після тривалого лікування, перед відправленням ретельно готують.

"Мобілізовані готуємо дуже ретельно. Тут їх адаптують до нових умов, вчать виживати в бою та знищувати ворога. Вивчати новий досвід і впроваджувати його в частинах — це ключове, постійний розвиток системи підготовки, адже війна не зупиняється ні на хвилину", — розповів один з офіцерів.

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Оптимальна тривалість курсу становить щонайменше 14 днів, однак його тривалість варіюється залежно від бойової обстановки та можливостей бригади. Навчання проходить на полігонах, де військовослужбовці діляться на невеликі групи під керівництвом досвідчених інструкторів. При цьому 79 бригаду обрано не випадково — це одна з найкращих частин у системі проведення допідготовки військовослужбовців перед відправленням на бойові завдання, зазначено в публікації.

Підготовка бійців ЗСУ на полігоні Підготовка бійців ЗСУ на полігоні Підготовка бійців ЗСУ на полігоні Безпілотник із боєприпасом від РПГ Підготовка бійців ЗСУ на полігоні Підготовка бійців ЗСУ на полігоні Підготовка бійців ЗСУ на полігоні Підготовка бійців ЗСУ на полігоні Розтяжка з боєприпасом ВОГ Підготовка бійців ЗСУ на полігоні Підготовка бійців ЗСУ на полігоні

На навчальних полігонах створюються сектори для різних видів підготовки:

тактична підготовка — відпрацювання дій у міських умовах, лісах і відкритій місцевості;

— відпрацювання дій у міських умовах, лісах і відкритій місцевості; вогнева підготовка — робота зі зброєю, ведення вогню вдень і вночі;

— робота зі зброєю, ведення вогню вдень і вночі; інженерна підготовка та мінно-вибухова справа — вивчення протимінних загороджень противника, способів їх обходу;

— вивчення протимінних загороджень противника, способів їх обходу; робота з БПЛА та РЕБ — навички протидії ворожим дронам і застосування засобів радіоелектронної боротьби;

— навички протидії ворожим дронам і застосування засобів радіоелектронної боротьби; тактична медицина — надання першої допомоги, зупинка критичної кровотечі та евакуація поранених;

— надання першої допомоги, зупинка критичної кровотечі та евакуація поранених; зенітна підготовка — використання ПЗРК, таких як "Голка" і Stinger, для знищення повітряних цілей.

Окрему увагу приділяють створенню бойової обстановки, наближеної до реальності. Інструктори застосовують FPV-дрони, що імітують удари з повітря, використовують димові завіси, проводять моделювання бойових ситуацій. Це дає змогу бійцям адаптуватися до шуму дронів і навчитися швидко реагувати на загрози.

Офіцери зазначили, що за підсумками курсу військовослужбовці стають більш підготовленими до виконання бойових завдань, що підвищує загальну ефективність підрозділів на передовій.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли про військову підготовку молоді до 25 років. За словами заступника міністра генерала Сергія Мельника, частково військовий вишкіл буде проводитися в університетах, частково — у військових частинах і в Центрах опору.