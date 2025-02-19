Адаптация новобранцев: как готовят мобилизованных перед отправкой "на ноль" (фото)

Особое внимание в ходе подготовки уделяется созданию боевой обстановки, приближенной к реальности. В частности, инструктора используют беспилотники для имитации воздушных ударов и обучают приемам выживания.

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На полигонах продолжается интенсивная подготовка мобилизованных военнослужащих перед отправкой на передовую. В 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных Сил Украины новобранцы проходят адаптационный курс, направленный на приобретение необходимых боевых навыков. Об это говорится в материале АрмияInform.

Офицеры оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" рассказали, что новобранцев, которые прибыли из учебных центров после базовой общевойсковой подготовки или после длительного лечения, перед отправкой тщательно готовят.

"Мобилизированные готовим очень тщательно. Здесь их адаптируют к новым условиям, учат выживать в бою и уничтожать врага. Изучать новый опыт и внедрять его в частях – это ключевое, постоянное развитие системы подготовки, ведь война не останавливается ни на минуту", — рассказал один из офицеров.

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Оптимальная продолжительность курса составляет не менее 14 дней, однако его продолжительность варьируется в зависимости от боевой обстановки и возможностей бригады. Обучение проходит на полигонах, где военнослужащие делятся на небольшие группы под руководством опытных инструкторов. При этом 79 бригада выбрана не случайно – это одна из лучших частей в системе проведения доподготовки военнослужащих перед отправкой на боевые задания, отмечено в публикации.

Подготовка бойцов ВСУ на полигоне Подготовка бойцов ВСУ на полигоне Подготовка бойцов ВСУ на полигоне Беспилотник с боеприпасом от РПГ Подготовка бойцов ВСУ на полигоне Подготовка бойцов ВСУ на полигоне Подготовка бойцов ВСУ на полигоне Подготовка бойцов ВСУ на полигоне Растяжка с боеприпасом ВОГ Подготовка бойцов ВСУ на полигоне Подготовка бойцов ВСУ на полигоне

На учебных полигонах создаются сектора для различных видов подготовки:

тактическая подготовка — отработка действий в городских условиях, лесах и открытой местности;

— отработка действий в городских условиях, лесах и открытой местности; огневая подготовка — работа с оружием, ведение огня днем и ночью;

— работа с оружием, ведение огня днем и ночью; инженерная подготовка и минно-взрывное дело — изучение противоминных заграждений противника, способов их обхода;

— изучение противоминных заграждений противника, способов их обхода; работа с БПЛА и РЭБ — навыки противодействия вражеским дронам и применение средств радиоэлектронной борьбы;

— навыки противодействия вражеским дронам и применение средств радиоэлектронной борьбы; тактическая медицина — оказание первой помощи, остановка критического кровотечения и эвакуация раненых;

— оказание первой помощи, остановка критического кровотечения и эвакуация раненых; зенитная подготовка — использование ПЗРК, таких как "Игла" и Stinger, для уничтожения воздушных целей.

Отдельное внимание уделяется созданию боевой обстановки, приближенной к реальности. Инструктора применяют FPV-дроны, имитирующие удары с воздуха, используют дымовые завесы, проводят моделирование боевых ситуаций. Это позволяет бойцам адаптироваться к шуму дронов и научиться быстро реагировать на угрозы.

Офицеры отметили, что по итогам курса военнослужащие становятся более подготовленными к выполнению боевых задач, что повышает общую эффективность подразделений на передовой.

Напомним, в Минобороны рассказали о военной подготовке молодежи до 25 лет. По словам замминистра генерала Сергея Мельника, частично военная подготовка будет проводиться в университетах, частично — в воинских частях и в Центрах сопротивления.