Туреччина представила варіант дрона Bayraktar TB2 зі ШІ та новим двигуном (відео)

Новий безпілотник під час льотних випробувань поставив рекорд за висотою, досягнувши позначки 9,2 км Водночас швидкість апарата досягає 300 км на годину.

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Турецька компанія Baykar оголосила про розробку модернізованої версії безпілотного бойового літального апарату (БПЛА) Bayraktar TB2, оснащеної турбогвинтовим двигуном і передовими системами штучного інтелекту. Новий дрон, який отримав позначення Bayraktar TB2T-AI, проходить льотні випробування в Кешані та демонструє поліпшені характеристики у швидкості, висоті та автономності. Про це 21 лютого повідомила пресслужба компанії.

Bayraktar TB2T-AI здатний підійматися на висоту понад 9 км менш ніж за 30 хвилин. Під час випробувань апарат встановив новий рекорд, досягнувши позначки 9,2 км. Максимальна швидкість БПЛА становить 160 вузлів (близько 300 км/год). При цьому збільшена вантажопідйомність і злітна вага дають йому змогу довше перебувати в повітрі й виконувати бойові завдання з більшою ефективністю.

Однією з ключових переваг оновленої версії є інтеграція трьох нових комп'ютерних систем зі штучним інтелектом. Це дає змогу дрону проводити візуальну навігацію, аналізувати цілі та виконувати повністю автономні зліт і посадку.

Розробники стверджують, що в умовах протидії радіоелектронним системам противника Bayraktar TB2T-AI здатний зберігати стійкість і продовжувати виконання місії, використовуючи прив'язку до місцевості та динамічне планування маршрутів. А в разі аварійної ситуації в польоті системи штучного інтелекту забезпечують автоматичне повернення апарата на базу, що значно підвищує рівень безпеки експлуатації.

Експортний потенціал дрона Bayraktar

З моменту прийняття на озброєння 2014 року Bayraktar TB2 став ключовим елементом турецьких збройних сил і сил безпеки. У грудні 2024 року загальний наліт апаратів перевищив мільйон годин, що стало рекордним показником для вітчизняної авіації Туреччини.

БПЛА Bayraktar TB2T-AI Фото: Bayraktar Technologies

Крім військових завдань, дрони Bayraktar TB2 активно використовують у цивільних операціях, включно з ліквідацією наслідків природних катастроф, моніторингом нелегальної міграції та боротьбою з лісовими пожежами. Наприклад, у 2020-2024 роках з їхньою допомогою було виявлено понад 4000 вогнищ загорянь.

Експортні успіхи Baykar також продовжують зростати. Компанія реалізувала контракти на постачання Bayraktar TB2 у 34 країни, включно з шістьма членами НАТО і чотирма державами ЄС. У 2023 і 2024 роках експорт компанії склав 1,8 млрд доларів, а 97,5% всіх контрактів Baykar пов'язані з поставками за кордон.

Раніше Фокус переклав статтю геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про ударний безпілотник Bayraktar TB2, який брав участь у бойових діях в Україні.