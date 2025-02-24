Турция представила вариант дрона Bayraktar TB2 с ИИ и новым двигателем (видео)

Новый беспилотник в ходе летных испытаний поставил рекорд по высоте, достигнув отметки 9,2 км При этом скорость аппарата достигает 300 км в час.

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Турецкая компания Baykar объявила о разработке модернизированной версии беспилотного боевого летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2, оснащенной турбовинтовым двигателем и передовыми системами искусственного интеллекта. Новый дрон, получивший обозначение Bayraktar TB2T-AI, проходит летные испытания в Кешане и демонстрирует улучшенные характеристики в скорости, высоте и автономности. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба компании.

Bayraktar TB2T-AI способен подниматься на высоту более 9 км менее чем за 30 минут. В ходе испытаний аппарат установил новый рекорд, достигнув отметки 9,2 км. Максимальная скорость БПЛА составляет 160 узлов (около 300 км/ч). При этом увеличенная грузоподъемность и взлетный вес позволяют ему дольше находиться в воздухе и выполнять боевые задачи с большей эффективностью.

Одним из ключевых преимуществ обновленной версии является интеграция трех новых компьютерных систем с искусственным интеллектом. Это позволяет дрону проводить визуальную навигацию, анализировать цели и выполнять полностью автономные взлет и посадку.

Разработчики утверждают, что в условиях противодействия радиоэлектронным системам противника Bayraktar TB2T-AI способен сохранять устойчивость и продолжать выполнение миссии, используя привязку к местности и динамическое планирование маршрутов. А в случае аварийной ситуации в полете системы искусственного интеллекта обеспечивают автоматическое возвращение аппарата на базу, что значительно повышает уровень безопасности эксплуатации.

Экспортный потенциал дрона Bayraktar

С момента принятия на вооружение в 2014 году Bayraktar TB2 стал ключевым элементом турецких вооруженных сил и сил безопасности. В декабре 2024 года общий налет аппаратов превысил миллион часов, что стало рекордным показателем для отечественной авиации Турции.

БПЛА Bayraktar TB2T-AI Фото: Bayraktar Technologies

Помимо военных задач, дроны Bayraktar TB2 активно используются в гражданских операциях, включая ликвидацию последствий природных катастроф, мониторинг нелегальной миграции и борьбу с лесными пожарами. Например, в 2020–2024 годах с их помощью было обнаружено более 4000 очагов возгораний.

Экспортные успехи Baykar также продолжают расти. Компания реализовала контракты на поставку Bayraktar TB2 в 34 страны, включая шесть членов НАТО и четыре государства ЕС. В 2023 и 2024 годах экспорт компании составил 1,8 млрд долларов, а 97,5% всех контрактов Baykar связаны с поставками за рубеж.

Ранее Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта об ударном беспилотнике Bayraktar TB2, который принимал участие в боевых действиях в Украине.