Новий кулемет від "Калашникова" РПЛ-20 надійшов на фронт: особливості зброї (відео)

Зброя оснащена стрічковою системою живлення замість звичного магазину, що збільшує боєкомплект. Конструкція передбачає можливість використання нарізних стрічок різної ємності — 100 і 200 патронів калібру 5,45 мм.

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Російські підрозділи в Україні отримали на озброєння нові кулемети "Калашникова" РПЛ-20 калібру 5,45 мм. Про це повідомив головний конструктор російського концерну Сергій Уржумцев на міжнародній виставці IDEX-2025 в Абу-Дабі.

"Можу сказати, що кулемети присутні в зоні проведення спеціальної військової операції", — заявив він.

Коментуючи новину, оглядачі Bulgarian Military зазначили, що розроблення РПЛ-20 було завершено 2021 року, після чого зброя пройшла випробування. У 2023 році концерн "Калашников" оголосив про готовність до серійного виробництва, а до 2024 року почалося перше постачання у війська. Кулемет має замінити застарілі зразки, як-от РПК-74, забезпечуючи більшу вогневу міць і гнучкість застосування.

Особливості конструкції кулемета

РПЛ-20 є подальшим розвитком ручного кулемета РПК-16, але отримав низку значних поліпшень. Зброя оснащена стрічковою системою живлення замість звичного магазину, що збільшує боєкомплект. Крім того, конструкція передбачає можливість використання нарізних стрічок різної ємності — 100 і 200 патронів калібру 5,45×39 мм. Також передбачена можливість заряджання кулемета протягуванням стрічки без відкривання ствольної коробки.

Кулемет має модульне компонування, що дає змогу встановлювати різні прицільні пристрої, тактичні рукоятки та інші аксесуари. У конструкції застосовано сучасні матеріали, знижено вагу та покращено ергономіку.

Ще однією особливістю зброї став спеціально розроблений для кулемета глушник, який, за словами розробників, має гарантований термін служби у 20 000 пострілів.

Технічні характеристики РПЛ-20

Калібр: 5,45×39 мм.

Довжина з розкладеним прикладом, 1100 мм з довгим стволом, 950 мм з коротким стволом.

Система живлення: патронна стрічка на 100 або 250 патронів.

Прицільна дальність: 800 м.

Темп стрільби: приблизно 700 пострілів на хвилину.

Довжина ствола: 415 і 590 мм.

Маса (без стрічки): приблизно від 5,2 кг.

Кулемет РПЛ-20 Магазин до кулемета РПЛ-20

Раніше повідомлялося, що фахівці концерну "Калашников" розглядають варіанти поліпшень кулемета РПЛ-20 на основі застосування в зоні бойових дій в Україні. Для цього представники концерну збирали інформацію безпосередньо від військових з метою проєктування робіт з удосконалення зброї.