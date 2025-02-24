Новый пулемет от "Калашникова" РПЛ-20 поступил на фронт: особенности оружия (видео)

Оружие оснащено ленточной системой питания вместо привычного магазина, что увеличивает боекомплект. Конструкция предусматривает возможность использования нарезных лент различной емкости — 100 и 200 патронов калибра 5,45 мм.

Related video

Российские подразделения в Украине получили на вооружение новые пулемета "Калашникова" РПЛ-20 калибра 5,45 мм. Об этом сообщил главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев на международной выставке IDEX–2025 в Абу-Даби.

"Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции", — заявил он.

Комментируя новость обозреватели Bulgarian Military отметили, что разработка РПЛ-20 была завершена в 2021 году, после чего оружие прошло испытания. В 2023 году концерн "Калашников" объявил о готовности к серийному производству, а к 2024 году начались первые поставки в войска. Пулемет должен заменить устаревшие образцы, такие как РПК-74, обеспечивая большую огневую мощь и гибкость применения.

Особенности конструкции пулемета

РПЛ-20 является дальнейшим развитием ручного пулемета РПК-16, но получил ряд значительных улучшений. Оружие оснащено ленточной системой питания вместо привычного магазина, что увеличивает боекомплект. Кроме того, конструкция предусматривает возможность использования нарезных лент различной емкости — 100 и 200 патронов калибра 5,45×39 мм. Также предусмотрена возможность заряжания пулемета протягиванием ленты без открывания ствольной коробки.

Пулемет имеет модульную компоновку, что позволяет устанавливать различные прицельные устройства, тактические рукоятки и другие аксессуары. В конструкции применены современные материалы, сниженные вес и улучшена эргономика.

Еще одной особенностью оружия стал специально разработанный для пулемета глушитель, который, по словам разработчиков, имеет гарантированный срок службы в 20 000 выстрелов.

Технические характеристики РПЛ-20

Калибр: 5,45×39 мм.

Длина с разложенным прикладом, 1100 мм с длинным стволом, 950 мм с коротким стволом.

Система питания: патронная лента на 100 или 250 патронов.

Прицельная дальность: 800 м.

Темп стрельбы: около 700 выстрелов в минуту.

Длина ствола: 415 и 590 мм.

Масса (без ленты): около от 5,2 кг.

Пулемет РПЛ-20 Магазин к пулемету РПЛ-20

Ранее сообщалось, что специалисты концерна "Калашников" рассматривают варианты улучшений пулемета РПЛ-20 на основе применения в зоне боевых действий в Украине. Для этого представители концерна собирали информацию непосредственно от военных с целью проектирования работ по усовершенствованию оружия.