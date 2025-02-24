Новый пулемет от "Калашникова" РПЛ-20 поступил на фронт: особенности оружия (видео)
Оружие оснащено ленточной системой питания вместо привычного магазина, что увеличивает боекомплект. Конструкция предусматривает возможность использования нарезных лент различной емкости — 100 и 200 патронов калибра 5,45 мм.
Российские подразделения в Украине получили на вооружение новые пулемета "Калашникова" РПЛ-20 калибра 5,45 мм. Об этом сообщил главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев на международной выставке IDEX–2025 в Абу-Даби.
"Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции", — заявил он.
Комментируя новость обозреватели Bulgarian Military отметили, что разработка РПЛ-20 была завершена в 2021 году, после чего оружие прошло испытания. В 2023 году концерн "Калашников" объявил о готовности к серийному производству, а к 2024 году начались первые поставки в войска. Пулемет должен заменить устаревшие образцы, такие как РПК-74, обеспечивая большую огневую мощь и гибкость применения.
Особенности конструкции пулемета
РПЛ-20 является дальнейшим развитием ручного пулемета РПК-16, но получил ряд значительных улучшений. Оружие оснащено ленточной системой питания вместо привычного магазина, что увеличивает боекомплект. Кроме того, конструкция предусматривает возможность использования нарезных лент различной емкости — 100 и 200 патронов калибра 5,45×39 мм. Также предусмотрена возможность заряжания пулемета протягиванием ленты без открывания ствольной коробки.
Пулемет имеет модульную компоновку, что позволяет устанавливать различные прицельные устройства, тактические рукоятки и другие аксессуары. В конструкции применены современные материалы, сниженные вес и улучшена эргономика.
Еще одной особенностью оружия стал специально разработанный для пулемета глушитель, который, по словам разработчиков, имеет гарантированный срок службы в 20 000 выстрелов.
Технические характеристики РПЛ-20
- Калибр: 5,45×39 мм.
- Длина с разложенным прикладом, 1100 мм с длинным стволом, 950 мм с коротким стволом.
- Система питания: патронная лента на 100 или 250 патронов.
- Прицельная дальность: 800 м.
- Темп стрельбы: около 700 выстрелов в минуту.
- Длина ствола: 415 и 590 мм.
- Масса (без ленты): около от 5,2 кг.
Ранее сообщалось, что специалисты концерна "Калашников" рассматривают варианты улучшений пулемета РПЛ-20 на основе применения в зоне боевых действий в Украине. Для этого представители концерна собирали информацию непосредственно от военных с целью проектирования работ по усовершенствованию оружия.