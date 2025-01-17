"Калашников" адаптирует АК-12 и РПЛ-20 для боевых условий: визит делегации в зону конфликта

Представители концерна собирали информацию непосредственно от военных с целью проектирования работ по усовершенствованию стрелкового оружия.

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Конструкторы и специалисты концерна "Калашников" под руководством генерального директора Алана Лушникова посетили зону боевых действий в Украине. Цель визита заключалась в оценке боевых качеств современного стрелкового оружия компании в реальных условиях, а также в сборе отзывов от военнослужащих, использующих вооружение концерна ежедневно. Об этом 17 января сообщили обозреватели Army Recognition.

В рамках миссии делегация организовала практические стрельбы, чтобы изучить точность, эргономику и надежность оружия. Одновременно специалисты проконсультировали военных по вопросам эксплуатации и обслуживания, а также собрали данные для возможной оптимизации вооружения.

Особое внимание было уделено двум ключевым системам:

Автомат АК-12 (5,45 мм) — основной стрелковый комплекс, пришедший на смену АК-74;

(5,45 мм) — основной стрелковый комплекс, пришедший на смену АК-74; РПЛ-20 (5,45 мм) — легкий пулемет с ленточным питанием.

Обозреватели отметили, что АК-12 за последнее время претерпел значительные изменения. Последняя версия, получившая название АК-12 образца 2023 года, отличается улучшенной эргономикой, доработанным селектором огня и возможностью установки современной оптики и аксессуаров, таких как лазеры и тактические фонари. Военнослужащие отметили удобство работы с новым автоматом, а также его надежность даже в экстремальных условиях.

Легкий пулемет РПЛ-20 был представлен на международной выставке "Армия-2024" и сразу же направлен на испытания в условиях реальных боевых действий. Благодаря ленточному питанию и компактности, эта система обеспечивает баланс между высокой огневой мощью и маневренностью. Первые отзывы показали, что пулемет удобен в обращении, устойчив к внешним воздействиям и позволяет вести продолжительный огонь без значительных перерывов.

Помимо АК-12 и РПЛ-20, специалисты концерна обсудили перспективы модернизации других систем вооружения, включая снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы, а также оптические приборы.

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Ранее сообщалось, что "Калашников" завершил доработку перспективной дистанционно управляемой пусковой установки для противотанкового ракетного комплекса "Конкурс-М". Инициатива модернизировать ПТРК исходила от российских "энтузиастов" на передовой.