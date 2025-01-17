"Калашников" адаптує АК-12 і РПЛ-20 для бойових умов: візит делегації в зону конфлікту

Представники концерну збирали інформацію безпосередньо від військових з метою проєктування робіт з удосконалення стрілецької зброї.

Related video

Конструктори й фахівці концерну "Калашников" під керівництвом генерального директора Алана Лушнікова відвідали зону бойових дій в Україні. Мета візиту полягала в оцінці бойових якостей сучасної стрілецької зброї компанії в реальних умовах, а також у зборі відгуків від військовослужбовців, які використовують озброєння концерну щодня. Про це 17 січня повідомили оглядачі Army Recognition.

У рамках місії делегація організувала практичні стрільби, щоб вивчити точність, ергономіку та надійність зброї. Одночасно фахівці проконсультували військових з питань експлуатації та обслуговування, а також зібрали дані для можливої оптимізації озброєння.

Особливу увагу було приділено двом ключовим системам:

Автомат АК-12 (5,45 мм) — основний стрілецький комплекс, що прийшов на зміну АК-74;

(5,45 мм) — основний стрілецький комплекс, що прийшов на зміну АК-74; РПЛ-20 (5,45 мм) — легкий кулемет зі стрічковим живленням.

Оглядачі зазначили, що АК-12 за останній час зазнав значних змін. Остання версія, що отримала назву АК-12 зразка 2023 року, вирізняється поліпшеною ергономікою, доопрацьованим селектором вогню і можливістю встановлення сучасної оптики та аксесуарів, таких як лазери й тактичні ліхтарі. Військовослужбовці відзначили зручність роботи з новим автоматом, а також його надійність навіть в екстремальних умовах.

Легкий кулемет РПЛ-20 був представлений на міжнародній виставці "Армія-2024" і одразу ж направлений на випробування в умовах реальних бойових дій. Завдяки стрічковому живленню і компактності, ця система забезпечує баланс між високою вогневою потужністю і маневреністю. Перші відгуки засвідчили, що кулемет зручний у використанні, стійкий до зовнішніх впливів і дає змогу вести тривалий вогонь без значних перерв.

Крім АК-12 і РПЛ-20, фахівці концерну обговорили перспективи модернізації інших систем озброєння, включно зі снайперськими гвинтівками, пістолетами-кулеметами, а також оптичними приладами.

Важливо

Замена АКС- 74У: в РФ завершили испытания "нового" малогабаритного автомата АМ-17 (фото)

Раніше повідомлялося, що "Калашников" завершив доопрацювання перспективної дистанційно керованої пускової установки для протитанкового ракетного комплексу "Конкурс-М". Ініціатива модернізувати ПТРК виходила від російських "ентузіастів" на передовій.