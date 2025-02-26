24-та ОМБр поділилася кадрами атаки позицій РФ біля Часового Яру: деталі від ОСГВ "Хортиця" (фото)

За інформацією 24-ї ОМБр, система БМ-21 "Град" використовується не так часто, як на початку повномасштабного вторгнення. Але недолік компенсується більшою точністю.

Related video

Розрахунок реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" працює по ворожих цілях в околицях Часового Яру. Хоча ця система використовується не так часто, як на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.

"Розрахунок БМ-21 "Град" отримує координати та ціль, виїжджає на позицію, наводиться і дає залп. Сьогодні "Гради" працюють не так часто, як це було на початку великої війни, але воїни компенсують це більшою точністю", — йдеться в публікації.

РСЗВ БМ-21 Град

РСЗВ БМ-21 Град

РСЗВ БМ-21 Град

РСЗВ БМ-21 Град

На опублікованому фото — кадри нічної бойової роботи 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила, яка разом з іншими підрозділами Сил оборони щодня протистоїть окупаційному угрупованню в Часовому Яру.

РСЗВ БМ-21 Град

РСЗВ БМ-21 Град

РСЗВ БМ-21 Град

РСЗВ БМ-21 Град

РСЗВ БМ-21 Град

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, російським військам довелося б воювати до 2108 року, щоб захопити решту 80% України. Бойові дії знадобиться вести ще щонайменше 83 роки, щоб захопити 80% територій, які залишаються під контролем Києва.

Також повідомлялося про те, на скільки місяців у російських військ ще залишається ресурсів. За оцінками ізраїльського військового оглядача Давида Шарпа, у РФ є дві проблеми — з технікою і живою силою. Одну з них можна вирішити за допомогою "проблематичного" оголошення мобілізації, але з другою становище дещо складніше.