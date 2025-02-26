24-й ОМБр поделилась кадрами атаки позиций РФ возле Часового Яра: детали от ОСГВ "Хортица" (фото)

Под информации 24-й ОМБр, система БМ-21 "Град" используется не так часто, как в начале полномасштабного вторжения. Но недостаток компенсируется большей точностью.

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Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" работает по вражеским целям в окрестностях Часового Яра. Хотя эта система используется не так часто, как в начале полномасштабного вторжения. Об этом сообщает ОСГВ "Хортица" в Telegram-канале.

"Расчет БМ-21 "Град" получает координаты и цель, выезжает на позицию, наводится и дает залп. Сегодня "Грады" работают не так часто, как это было в начале великой войны, но воины компенсируют это большей точностью", — говорится в публикации.

РСЗО БМ-21 Град

РСЗО БМ-21 Град

РСЗО БМ-21 Град

РСЗО БМ-21 Град

На опубликованном фото — кадры ночной боевой работы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила, которая вместе с другими подразделениями Сил обороны ежедневно противостоит оккупационной группировке в Часовом Яру.

РСЗО БМ-21 Град

РСЗО БМ-21 Град

РСЗО БМ-21 Град

РСЗО БМ-21 Град

РСЗО БМ-21 Град

Напомним, что, по оценкам аналитиков, российским войскам пришлось бы воевать до 2108 года, чтобы захватить оставшиеся 80% Украины. Боевые действия понадобится вести еще по меньшей мере 83 года, чтобы захватить 80% территорий, которые остаются под контролем Киева.

Также сообщалось о том, на сколько месяцев у российских войск еще остается ресурсов. По оценкам израильского военного обозревателя Давида Шарпа, у РФ есть две проблемы — с техникой и живой силой. Одна из них может решиться посредством "проблематичного" объявления мобилизации, но со второй положение несколько сложнее.