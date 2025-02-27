Український бронеавтомобіль "Новатор-2": які поліпшення отримав вітчизняний броньовик

Порівняно з базовою версією, модернізований варіант отримав більшу місткість, поліпшену підвіску, можливість встановлення РЕБ та інші поліпшення.

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На озброєнні Сил оборони України перебувають бронемашини "Новатор", які після повномасштабного вторгнення РФ модернізували інженери компанії "Українська бронетехніка", Перед фахівцями стояло завдання — поліпшити захист і прохідність машини, зберігши її мобільність і зручність для екіпажу. Підсумком роботи став бронеавтомобіль "Новатор-2". Фокус зібрав відомості про технічні характеристики та бойове застосування українського броньовика.

Під час модернізації "Новатор-2" отримав низку відмінностей. Якщо базова версія могла перевозити лише п'ять осіб, то модернізована версія дозволила вмістити десятьох. Це вимагало кардинального перегляду конструкції, в результаті задня частина, яка раніше нагадувала кузов пікапа, стала повністю броньованою.

Усередині машини було встановлено спеціальні протимінні крісла, що зменшують навантаження на екіпаж під час підриву, а в задній частині з'явився додатковий люк. Він може використовуватися як для екстреної евакуації, так і для ведення вогню.

Однак збільшення місткості спричинило зростання маси. Щоб впоратися з додатковим навантаженням, інженери посилили передній і задній мости, модернізували підвіску і встановили нові амортизатори. Це дало змогу зберегти високу прохідність і стійкість навіть за повного завантаження.

Захист бронеавтомобіля залишився на тому ж рівні, що й у попередньої версії. Корпус здатний витримувати попадання куль калібру 7,62 мм, а V-подібне днище — підрив двох гранат РГД-5.

Для виконання різних бойових завдань з'явилася можливість встановити поворотну платформу з 12,7-мм кулеметом або автоматичним гранатометом. Крім того, з огляду на зростаючу загрозу з боку FPV-дронів, виробник передбачив установку систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Новатор-2" уже зарекомендував себе в бойових умовах. На його базі розробляються різні модифікації, включно із санітарно-евакуаційними та командно-штабними машинами. Останні створювалися з ініціативи Національної гвардії України.

Детальніше про вітчизняний бронеавтомобіль читайте в нашому матеріалі"3 роки війни: ТОП 10 найкращих систем озброєння України".