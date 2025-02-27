Украинский бронеавтомобиль "Новатор-2": какие улучшения получил отечественный броневик

По сравнению с базовой версией, модернизированный вариант получил большую вместимость, улучшенную подвеску, возможность установки РЭБ и другие улучшения.

Related video

На вооружении Сил обороны Украины состоят бронемашины "Новатор", которые после полномасштабного вторжения РФ были модернизированы инженерами компании "Украинская бронетехника", Перед специалистами стояла задача — улучшить защиту и проходимость машины, сохранив ее мобильность и удобство для экипажа. Итогом работы стал бронеавтомобиль "Новатор-2". Фокус собрал сведения о технических характеристиках и боевом применении украинского броневика.

В ходе модернизации "Новатора-2" получил ряд отличий. Если базовая версия могла перевозить всего пять человек, то модернизированная версия позволила вместить десятерых. Это потребовало кардинального пересмотра конструкции, в итоге задняя часть, которая раньше напоминала кузов пикапа, стала полностью бронирована.

Внутри машины были установлены специальные противоминные кресла, уменьшающие нагрузку на экипаж при подрыве, а в задней части появился дополнительный люк. Он может использоваться как для экстренной эвакуации, так и для ведения огня.

Однако увеличение вместимости повлекло за собой рост массы. Чтобы справиться с дополнительной нагрузкой, инженеры усилили передний и задний мосты, модернизировали подвеску и установили новые амортизаторы. Это позволило сохранить высокую проходимость и устойчивость даже при полной загрузке.

Защита бронеавтомобиля осталась на том же уровне, что и у предыдущей версии. Корпус способен выдерживать попадания пуль калибра 7,62 мм, а V-образное днище — подрыв двух гранат РГД-5.

Для выполнения различных боевых задач появилась возможность установить поворотную платформу с 12,7-мм пулеметом или автоматическим гранатометом. Кроме того, учитывая растущую угрозу со стороны FPV-дронов, производитель предусмотрел установку систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Новатор-2" уже зарекомендовал себя в боевых условиях. На его базе разрабатываются различные модификации, включая санитарно-эвакуационные и командно-штабные машины. Последние создавались по инициативе Национальной гвардии Украины.

Более подробно об отечественном бронеавтомобиле читайте в нашем материале "3 года войны: ТОП 10 лучших систем вооружения Украины".