Штурмові двійки: ЗС РФ під Покровськом застосували небачену раніше тактику (карта)

Росіяни нерідко здійснюють атаки по одному або вдвох, а перед цим їм доводиться долати значні відстані пішки, оскільки техніку знищують українські оператори дронів.

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Російські підрозділи на одному з напрямків бойових дій змінили тактику й атакують українські позиції малими групами, без очікування підкріплення. Про це повідомив капітан Антон Шестаков, начальник секції оперативного планування 4-го батальйону бригади оперативного призначення "Спартан", в інтерв'ю АрміяTV.

За словами Шестакова, російські військовослужбовці нерідко здійснюють атаки по одному або удвох, покладаючись виключно на свої сили. Такий підхід, за його словами, раніше не спостерігався на інших ділянках фронту.

"Дуже часто по одному, по двоє виходять в атаку зі зброєю, з наміром захопити позицію своїми силами. Такого крім цього напрямку ми ще ніколи не бачили, з таким не стикалися", — поділився Антон Шестаков.

Крім того, зазначив капітан, російським штурмовим групам доводиться долати значні відстані пішки, оскільки їхню техніку знищують українські оператори дронів. Під час цих переходів за противником полюють українські БПЛА, тож часто солдати ховаються в закинутих бліндажах, зустрічаючи там залишки попередніх груп.

Ситуація на Покровському напрямку

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку українські захисники відбили 49 штурмових атак ворога в бік населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка.

Зі свого боку воєнний кореспондент Богдан Мірошников зазначив, що контрудари Сил оборони під Покровськом є першими ознаками стабілізації ділянки фронту на південному фланзі цього напрямку. Однак до повної стабілізації фронту ще далеко.

"Покровськ може стати першим великим містом у Донецькій області, яке ворог зрештою не зможе захопити", — написав він у соцмережах.

При цьому Мірошников підкреслив, що про стабілізацію фронту потрібно говорити вкрай обережно, оскільки ситуація може змінитися.

"Ворог сильний, упертий і підступний. Ми не знаємо, як далеко вони можуть зайти в бажанні захопити місто", — підсумував Мірошников.

Нагадаємо, за інформацією DeepState, російські війська були змушені знизити тиск на Покровському напрямку, тому штурмів стало менше. Однак у районі Курахового та Великої Новосілки ситуація менш сприятлива для Сил оборони.