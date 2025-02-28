Штурмовые двойки: ВС РФ под Покровском применили невиданную ранее тактику (карта)

Россияне нередко совершают атаки по одному или вдвоем, а перед этим им приходится преодолевать значительные расстояния пешком, поскольку технику уничтожают украинские операторы дронов.

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Российские подразделения на одном из направлений боевых действий изменили тактику и атакуют украинские позиции малыми группами, без ожидания подкрепления. Об этом сообщил капитан Антон Шестаков, начальник секции оперативного планирования 4-го батальона бригады оперативного назначения "Спартан", в интервью АрмияTV.

По словам Шестакова, российские военнослужащие нередко совершают атаки по одному или вдвоем, полагаясь исключительно на свои силы. Такой подход, по его словам, ранее не наблюдался на других участках фронта.

"Очень часто по одному, по двое выходят в атаку с оружием, с намерением захватить позицию своими силами. Такого кроме этого направления мы еще никогда не видели, с таким не сталкивались", — поделился Антон Шестаков.

Кроме того, отметил капитан, российским штурмовым группам приходится преодолевать значительные расстояния пешком, поскольку их технику уничтожают украинские операторы дронов. Во время этих переходов за противником охотятся украинские БПЛА, поэтому зачастую солдаты прячутся в заброшенных блиндажах, встречая там остатки предыдущих групп.

Ситуация на Покровском направлении

По информации Генштаба ВСУ, на Покровском направлении украинские защитники отбили 49 штурмовых атак неприятеля в сторону населенных пунктов Березовка, Мирное, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка, Песчаное, Миролюбовка и Богдановка.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, что контрудары Сил обороны под Покровском являются первыми признаками стабилизации участка фронта на южном фланге данного направления. Однако до полной стабилизации фронта еще далеко.

"Покровск может стать первым крупным городом в Донецкой области, который враг в итоге не сможет захватить", — написал он в соцсетях.

При это Мирошников подчеркнул, что о стабилизации фронта нужно говорить крайне осторожно, поскольку ситуация может поменяться.

"Враг сильный, упрямый и коварный. Мы не знаем, как далеко они могут зайти в желании захватить город", — подытожил Мирошников.

Напомним, по информации DeepState, российские войска были вынуждены снизить давление на Покровско мнаправлении, поэтому штурмов стало меньше. Однако в районе Курахово и Большой Новоселки ситуация менее благоприятная для Сил обороны.