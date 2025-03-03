Операція "Свобода, або смерть": чеченці здали позиції росіян та перейшли на сторону України

Операцію провели військова контррозвідка СБУ та добровольчий чеченський батальйон ім. Шейха Мансура.

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Військова контррозвідка СБУ провела надзвичайно ефективну операцію у ЗС РФ під назвою "Свобода або смерть". Спільно із добровольчим чеченським батальйоном імені Шейха Мансура та силами оборони України на Донеччині вони переконали двох російських контрактників із Чечні перейти на бік України. Чеченці також передали українській стороні цінні розвіддані. Про операцію розповіли в сюжеті ТСН, зауваживши, що подібні операції вже відбувались.

Чеченці Сейфуллах та Абдула перейшли на бік України

Двоє контрактників зустрілись із журналісткою в Краматорську. Один із них, 38-річний Сейфуллах розповів, що ненавидить росіян. За його словами, ця ненависть продовжується століттями і поки існує Росія — зло непереможне.

Він передав до України інформацію про ворожі позиції, кількість штурмовиків, час та маршрути наступу росіян.

Стрілець штурмового взводу 242-ї гвардійської роти розповідає, що давно прийняв рішення перейти на бік України.

"План у мене був підписати контракт і за першої нагоди перейти на бік України. Щоб воювати проти росіян, які вбивають і вбивали моїх братів", — розповів Сефуллах.

Представник військової розвідки на псевдо "Фрімен", із яким зв'язувався Сейфуллах, розповів, що чеченець підтвердив свою надійність і серйозність своїх намірів.

Ще одним учасником операції став 45-річний Абдула, також родом із Чечні.

"Це не наша війна, росіяни розпочали цю війну", — сказав він та розповів, що його в російську армію він потрапив, коли його тримали кілька днів у підвалі поліцейської дільниці, поки він не підписав контракт.

Абдула розповів, що у ЗС РФ потрапив після катувань Фото: ТСН

"Заманив дільничний, сказав, тебе сфотографують і поїдеш додому. Реєстрація закінчилась, а мене одразу схопили і в підвал. Через чотири дні підняли на другий поверх і поклали контракт", — чоловік розповів, що його тримали на воді і хлібі, катуваннями вибили підпис і відправили на окуповану Луганщину після 9 днів навчань.

Він зв'язався з батальйоном побратимів Шейха Мансура і вийшов до ЗСУ через заміноване поле завдяки дрону, який вказував шлях.

Халід із батальйону Шейха Мансура, який вже 10 років воює на боці України, розповів, що із ними зв'язуються через чатбот жителі Кавказу, які незгодні з режимом Володимира Путіна. І таких людей багато.

Сейфуллах, який перейшов на бік України саме завдяки цьому чатботу, каже, що найскладніше було не отримати кулю від росіян.

"Я йшов попереду, всі позаду залишилися. Дуже багато трупів російських солдатів, але російських трупів дуже мало: кавказці, абхазці, вірмени… Що вони забули на території України, я не знаю. Залишайтеся вдома краще", — сказав чоловік.

Сейфуллаха та Абдулу після ретельно перевіряли, аби пересвідчитися що чоловіки не ворожі агенти.

В СБУ кажуть, що мета подібних операцій — показати усім національностям, які залучаються до військових формувань Російської Федерації, що вони мають можливість звернутися за допомогою і їм допоможуть безпечно перейти на територію, підконтрольну Україні. Сейфуллах та Абдула після перевірок вирішили воювати на боці України.

Нагадаємо, в Україні створили військовий підрозділ "Номад", що складається з представників корінних народів Росії: калмики, татари, буряти, башкири, якути та представники інших нацменшин. Підрозділ увійшов до складу Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України.