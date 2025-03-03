Операция "Свобода, или смерть": чеченцы сдали позиции россиян и перешли на сторону Украины

Операцию провели военная контрразведка СБУ и добровольческий чеченский батальон им. Шейха Мансура.

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Военная контрразведка СБУ провела чрезвычайно эффективную операцию в ВС РФ под названием "Свобода или смерть". Совместно с добровольческим чеченским батальоном имени Шейха Мансура и силами обороны Украины в Донецкой области они убедили двух российских контрактников из Чечни перейти на сторону Украины. Чеченцы также передали украинской стороне ценные разведданные. Об операции рассказали в сюжете ТСН, отметив, что подобные операции уже происходили.

Чеченцы Сейфуллах и Абдула перешли на сторону Украины

Двое контрактников встретились с журналисткой в Краматорске. Один из них, 38-летний Сейфуллах рассказал, что ненавидит россиян. По его словам, эта ненависть продолжается веками и пока существует Россия — зло непобедимо.

Он передал в Украину информацию о вражеских позициях, количестве штурмовиков, время и маршруты наступления россиян.

Стрелок штурмового взвода 242-й гвардейской роты рассказывает, что давно принял решение перейти на сторону Украины.

"План у меня был подписать контракт и при первой возможности перейти на сторону Украины. Чтобы воевать против русских, которые убивают и убивали моих братьев", — рассказал Сефуллах.

Представитель военной разведки под псевдонимом "Фримен", с которым связывался Сейфуллах, рассказал, что чеченец подтвердил свою надежность и серьезность своих намерений.

Еще одним участником операции стал 45-летний Абдула, также родом из Чечни.

"Это не наша война, русские начали эту войну", — сказал он и рассказал, что в российскую армию он попал, когда его держали несколько дней в подвале полицейского участка, пока он не подписал контракт.

Абдула рассказал, что в ВС РФ попал после пыток Фото: ТСН

"Заманил участковый, сказал, тебя сфотографируют и поедешь домой. Регистрация закончилась, а меня сразу схватили и в подвал. Через четыре дня подняли на второй этаж и положили контракт", — мужчина рассказал, что его держали на воде и хлебе, пытками выбили подпись и отправили на оккупированную Луганщину после 9 дней учений.

Он связался с батальоном собратьев Шейха Мансура и вышел к ВСУ через заминированное поле благодаря дрону, который указывал путь.

Халид из батальона Шейха Мансура, который уже 10 лет воюет на стороне Украины, рассказал, что с ними связываются через чатбот жители Кавказа, которые не согласны с режимом Владимира Путина. И таких людей много.

Сейфуллах, который перешел на сторону Украины именно благодаря этому чатботу, говорит, что самое сложное было не получить пулю от россиян.

"Я шел впереди, все позади остались. Очень много трупов русских солдат, но русских трупов очень мало: кавказцы, абхазцы, армяне... Что они забыли на территории Украины, я не знаю. Оставайтесь дома лучше", — сказал мужчина.

Сейфуллаха и Абдулу после тщательно проверяли, чтобы убедиться, что мужчины не вражеские агенты.

В СБУ говорят, что цель подобных операций — показать всем национальностям, которые привлекаются к военным формированиям Российской Федерации, что они имеют возможность обратиться за помощью и им помогут безопасно перейти на территорию, подконтрольную Украине. Сейфуллах и Абдула после проверок решили воевать на стороне Украины.

Напомним, в Украине создали военное подразделение "Номад", состоящее из представителей коренных народов России: калмыки, татары, буряты, башкиры, якуты и представители других нацменьшинств. Подразделение вошло в состав Международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины.