Зупинення допомоги США: Україні запропонували перейти на 7-денний робочий день

На думку фахівця з аеророзвідки Юрія Касьянова, США знову повернуться в "табір цивілізованого", якщо Трамп не зможе завершити війну шляхом поразки України та договірняка з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Після тимчасового зупинення американської військової допомоги радіоінженер і фахівець із дронів Юрій Касьянов заявив про необхідність реформи системи державного управління, військового командування та оборонного комплексу. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

"Необхідно перевести, нарешті, економіку на військові рейки, перейти на семиденний робочий тиждень, на роботу вдень і вночі, у три зміни заради перемоги. Нам потрібно консолідувати всі зусилля, всі можливості, кожну гривню на перемогу у війні", — заявив він і закликав не йти на поступки Трампу, оскільки Україна довела, що є суб'єктом світової політики.

На його думку, США знову повернуться в "табір цивілізованого", якщо Трамп не зможе завершити війну шляхом поразки України й договірняка з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Тоді Трамп остаточно програє, зійде зі сцени, і Америка неминуче повернеться в табір цивілізованого.

Нам потрібно пів року протриматися", — зазначив він. Касьянов також вказав на несприятливе становище на передовій в Україні.

"Становище на фронтах погане; противник тисне, попри втрати, переможна Курська операція перетворюється на авантюру. У тилу немає єдності, одні переслідують політичних опонентів, інші вже йдуть на вибори", — йдеться в публікації.

Засновник дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" пропонує продовжувати протистояти "імперії", яка також перебуває "на межі своїх можливостей" через брак людей, боєприпасів, техніки, "а щодо дронів на полі бою у нас паритет".

Зупинення постачання зброї: Європа може допомогти

Юрій Касьянов вважає, що Європа в змозі допомогти Україні наростити оборонні можливості шляхом внутрішніх резервів. Керівництву країни він пропонує повернутися із захмарних висот небожителів, стати в стрій поруч із пересічними громадянами, розділити тяготи й страждання війни, визнати помилки.

Нагадаємо, що в Польщі підтвердили припинення допомоги Україні.

Раніше Фокус у своєму матеріалі повідомляв, як рішення Трампа про зупинку допомоги Україні позначиться на боєздатності ЗСУ.