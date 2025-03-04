Остановка помощи США: Украине предложили перейти на 7-дневный рабочий день

По мнению специалист по аэроразведке Юрия Касьянова, США вновь вернутся в "лагерь цивилизованного", если Трамп не сможет завершить войну за счет поражения Украины и договорняка с президентом РФ Владимиром Путиным.

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После временной остановки американской военной помощи радиоинженер и специалист по дронам Юрий Касьянов заявил о необходимости в реформе системы государственного управления, военного командования и оборонного комплекса. Об этом говорится на его странице в Facebook.

"Необходимо перевести, наконец, экономику на военные рельсы, перейти на семидневную рабочую неделю, на работу днем ​​и ночью, в три смены ради победы. Нам нужно консолидировать все усилия, все возможности, каждую гривну на победу в войне", — заявил он и призвал не идти на поводу у Трампа, поскольку Украина доказала, что является субъектом мировой политики.

По его мнению, США вновь вернутся в "лагерь цивилизованного", если Трамп не сможет завершить войну за счет поражения Украины и договорняка с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Тогда Трамп окончательно проиграет, сойдет со сцены, и Америка неизбежно вернется в лагерь цивилизованного.

Нам нужно полгода продержаться", — отметил он. Касьянов также указал на неблагоприятное положение на передовой в Украине.

"Положение на фронтах плохое; противник давит, несмотря на потери, победоносная Курская операция превращается в авантюру. У тыла нет единства, одни преследуют политических оппонентов, другие уже идут на выборы", — говорится в публикации.

Основатель опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" предлагает продолжать противостоять "империи", которая также находится "на грани своих возможностей" из-за нехватки людей, боеприпасов, техники, "а по дронам на поле боя у нас паритет".

Остановка поставок оружия: Европа может помочь

Юрий Касьянов считает, что Европа в состоянии помочь Украине нарастить оборонные возможности за счет внутренних резервов. Руководству страны он предлагает вернуться с заоблачных высот небожителей, стать в строй рядом с рядовыми гражданами, разделить тяготы и страдания войны, признать ошибки.

Напомним, что в Польше подтвердили приостановку помощи Украине.

Ранее Фокус в своем материале сообщал, как решение Трампа об остановке помощи Украине скажется на боеспособности ВСУ.