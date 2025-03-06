"Небесний щит": Європа розмірковує про розгортання 120 винищувачів для захисту України

"Небесний щит" охоплюватиме три робочі атомні електростанції України та міста Одесу і Львів, але не лінію фронту чи схід країни.

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В Європі розглядають можливість захисту українського неба від російських ракет. "Небесний щит" буде діяти окремо від НАТО. Про це пише видання The Guardian.

Відповідно до плану, розробленого військовими експертами, європейські військово-повітряні сили зі 120 винищувачів можуть бути розгорнуті для захисту українського неба від нападів Росії на Київ і західну Україну.

"Небесний щит" охоплюватиме три робочі атомні електростанції України та міста Одесу і Львів, але не лінію фронту чи схід країни.

Серед прихильників такого проєкту Філіп Брідлав, колишній генерал ВПС США та верховний головнокомандувач НАТО в Європі, і сер Річард Ширрефф, колишній генерал британської армії та ексзаступник верховного головнокомандувача НАТО, а також колишній президент Польщі Александр Квасневський.

Інший прихильник, Ґабріелюс Ландсберґіс, колишній міністр закордонних справ Литви, сказав у заяві: "Імплементація Sky Shield буде важливою складовою активізації Європи, гарантуючи ефективну безпеку України".

Відомо, що "Небесний щит" Sky Shield був розроблений колишніми планувальниками ВПС, які працювали спільно зі Збройними силами України, і він був розглянутий у європейських міністерствах оборони. Однак у європейських лідерів не було справжнього бажання санкціонувати патрулювання українського неба, поки триває війна.

Західні політичні кола занепокоєні тим, що винищувачі країн-членів НАТО загрожують безпосереднім конфліктом із Росією та можуть призвести до небезпечної ескалації бойових дій, якщо літак будь-якої сторони буде атакований або збитий.

Проте прихильники схеми стверджують, що "ризик для пілотів Sky Shield є низьким", оскільки Москва не наважувалася літати своїми бойовими літаками за межі наявної лінії фронту з початку 2022 року. За словами розробників схеми, відстань від російських літаків становитиме "понад 200 км".

Нагадаємо, що Британія та Франція пропонують зупинення бойових дій в Україні на місяць. Воно включатиме заборону бойових дій у повітрі, на морі та з мораторієм на удари по енергоінфраструктурі.