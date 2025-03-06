"Небесный щит": Европа размышляет о развертывании 120 истребителей для защиты Украины

"Небесный щит" будет охватывать три действующие атомные электростанции Украины и города Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны.

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В Европе рассматривают возможность защиты украинского неба от российских ракет. "Небесный щит" будет действовать отдельно от НАТО. Об этом пишет издание The Guardian.

Согласно плану, разработанному военными экспертами, европейские военно-воздушные силы из 120 истребителей могут быть развернуты для защиты украинского неба от нападений России на Киев и западную Украину.

"Небесный щит" будет охватывать три действующие атомные электростанции Украины и города Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны.

Среди сторонников такого проекта Филипп Бридлав, бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе, и сэр Ричард Ширрефф, бывший генерал британской армии и экс-заместитель верховного главнокомандующего НАТО, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Другой сторонник, Габриэлюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Литвы, сказал в заявлении: "Имплементация Sky Shield будет важной составляющей активизации Европы, гарантируя эффективную безопасность Украины".

Известно, что "Небесный щит" Sky Shield был разработан бывшими планировщиками ВВС, которые работали совместно с Вооруженными силами Украины, и он был рассмотрен в европейских министерствах обороны. Однако у европейских лидеров не было настоящего желания санкционировать патрулирование украинского неба, пока идет война.

Западные политические круги обеспокоены тем, что истребители стран-членов НАТО угрожают непосредственным конфликтом с Россией и могут привести к опасной эскалации боевых действий, если самолет любой стороны будет атакован или сбит.

Однако сторонники схемы утверждают, что "риск для пилотов Sky Shield является низким", поскольку Москва не решалась летать своими боевыми самолетами за пределы существующей линии фронта с начала 2022 года. По словам разработчиков схемы, расстояние от российских самолетов будет составлять "более 200 км".

Напомним, что Великобритания и Франция предлагают остановку боевых действий в Украине на месяц. Оно будет включать запрет боевых действий в воздухе, на море и с мораторием на удары по энергоинфраструктуре.