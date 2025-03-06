ЗСУ дронами пробивали лід на річці Оскіл, щоб РФ не перебралися на інший берег

Російські окупанти не полишають спроб розширити плацдарм на Харківщині в південніше Куп'янська, у районі Колісниківки й Загризового. Таким чином вони хочуть просунутися в напрямку Сенькового.

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Мінусова температура свого часу додала проблем підрозділам Сил оборони, які обороняються на Харківщині. Річка Оскіл почала замерзати, через що виникла загроза, що ЗС РФ переберуться на інший берег. Втім, українські захисники знайшли вихід. Про це 6 березня в етері "Суспільне. Студія" розповів заступник командира 429-го окремого полку БПС "Ахіллес" Олесь Маляревич.

За його словами, потепління ускладнило росіянам спроби переправитися з лівого берега річки Оскіл на правий. До цього, коли були морози, бійцям доводилося пробивати лід, щоб зупиняти окупантів.

"Коли Оскіл замерз, це було для нас дуже серйозним випробуванням. Доводилося дронами пробивати лід, щоб зробити його нестабільним. Бо не знаєш, звідки вони полізуть, а тримати таку дистанцію під постійним захистом дуже тяжко. Але зараз потеплішало, слава богу", — сказав військовий.

За його словами, російські окупанти не полишають спроб розширити плацдарм на Харківщині в південніше Куп'янська, у районі Колісниківки й Загризового. Таким чином вони хочуть просунутися в напрямку Сенькового.

"Ми тримаємося за правий берег, росіяни вже декілька разів зміщували свої "дедлайни" захоплення правого берега, але намагається використовувати будь-яку можливість вичавити нас звідти. Наразі ситуація дуже-дуже тяжка, але лінія оборони тримається і значних територіальних втрат немає", — розповів військовий.

Він зауважив, що у Дворічну на північ від Куп'янська, росіяни перекинули піхоту.

"Там немає техніки, переправ, і наше завдання зараз — блокувати їм там і не дати навести переправи, щоб їхня піхота була відрізана від решти військ", — розповів Маляревич.

Нагадаємо, що 10 лютого в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що противник у районі Дворічної намагався висадити десант, однак плавзасоби загарбників були ліквідовані разом особовим складом.