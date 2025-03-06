ВСУ дронами пробивали лед на реке Оскол, чтобы РФ не перебрались на другой берег

Российские оккупанты не оставляют попыток расширить плацдарм на Харьковщине в южнее Купянска, в районе Колесниковки и Загрызово. Таким образом они хотят продвинуться в направлении Сеньково.

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Минусовая температура в свое время добавила проблем подразделениям Сил обороны, которые обороняются на Харьковщине. Река Оскол начала замерзать, из-за чего возникла угроза, что ВС РФ переберутся на другой берег. Впрочем, украинские защитники нашли выход. Об этом 6 марта в эфире "Суспільне. Студия" рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка БПС "Ахиллес" Олесь Маляревич.

По его словам, потепление усложнило россиянам попытки переправиться с левого берега реки Оскол на правый. До этого, когда были морозы, бойцам приходилось пробивать лед, чтобы останавливать оккупантов.

"Когда Оскол замерз, это было для нас очень серьезным испытанием. Приходилось дронами пробивать лед, чтобы сделать его нестабильным. Потому что не знаешь, откуда они полезут, а держать такую дистанцию под постоянной защитой очень тяжело. Но сейчас потеплело, слава богу", — сказал военный.

По его словам, российские оккупанты не оставляют попыток расширить плацдарм на Харьковщине в южнее Купянска, в районе Колесниковки и Загрызово. Таким образом они хотят продвинуться в направлении Сеньково.

"Мы держимся за правый берег, россияне уже несколько раз смещали свои "дедлайны" захвата правого берега, но пытается использовать любую возможность выжать нас оттуда. Сейчас ситуация очень-очень тяжелая, но линия обороны держится и значительных территориальных потерь нет", — рассказал военный.

Он отметил, что в Двуречную к северу от Купянска, россияне перебросили пехоту.

"Там нет техники, переправ, и наша задача сейчас — блокировать им там и не дать навести переправы, чтобы их пехота была отрезана от остальных войск", — рассказал Маляревич.

Напомним, что 10 февраля в ОСУВ "Хортица" сообщили, что противник в районе Двуречной пытался высадить десант, однако плавсредства захватчиков были ликвидированы вместе личным составом.