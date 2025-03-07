ВПС США хочуть, щоб ШІ допоміг контролювати ядерний арсенал Америки

На думку представників Пентагона, технології штучного інтелекту підвищать швидкість ухвалення рішень і убезпечать передання наказів у системі NC3.

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Військові чиновники США розглядають штучний інтелект (ШІ) як ключовий елемент майбутньої системи ядерного командування, управління та зв'язку (NC3). Детальніше про ініціативу розповіли 7 березня оглядачі The War Zone.

На симпозіумі 2025 Warfare Асоціації повітряно-космічних сил представники ВПС і Космічних сил заявили, що ШІ має підвищити швидкість циклу ухвалення рішень і убезпечити передавання наказів. Однак остаточне рішення про застосування ядерної зброї завжди залишиться за людиною.

Так директор зі стратегічних планів Командування глобальних ударів ВПС США (AFGSC) генерал-майор Тай Нойман наголосив, що відмова від впровадження ШІ призведе до програшу в стратегічному суперництві.

"Якщо ми не будемо думати про штучний інтелект і не будемо враховувати його, то ми програємо, а я не зацікавлений у програші. ШІ має стати частиною того, який вигляд матиме архітектура NC3 наступного покоління. Ми повинні з розумом підходити до використання цієї технології", — підкреслив він.

За словами військових, ШІ може допомогти у виборі оптимального маршруту передавання команд, прискорити оброблення розвідувальної інформації, а також передбачати технічні збої в NC3.

Архітектура системи ядерного командування, управління та зв'язку (NC3)

Попри перспективи автоматизації, американські військові підкреслюють, що рішення про використання ядерної зброї ухвалюватимуть виключно люди.

"ШІ розширить наші можливості щодо ухвалення рішень, але ми ніколи не повинні дозволяти штучному інтелекту ухвалювати ці рішення за нас. Передові системи можуть інформувати нас швидше й ефективніше, але ми повинні завжди тримати в полі зору людські рішення", — заявив глава STRACOM, генерал ВПС Ентоні Коттон.

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Оглядачі пишуть, що в науковій фантастиці штучний інтелект уже давно є загрозою, здатною знищити світ. Але, схоже, військові стратеги США мають щодо цього свою думку, оскільки Пентагон уже веде роботу з тестування та інтеграції технологій, здатних підвищити швидкість і надійність управління ядерними силами США.

"Чи зможуть подібні запевнення про те, що людина завжди перебуває в курсі подій, розвіяти побоювання щодо використання ШІ в архітектурі NC3, поки невідомо. Ясно лише те, що ця дискусія не припиниться найближчим часом", — підсумували автори публікації.

Нагадаємо, на тлі невизначеності навколо майбутньої політики США щодо НАТО, провідні європейські держави шукають альтернативні способи забезпечення ядерного стримування. У зв'язку з цим аналітики з'ясовували, скільки ядерних бомб США наразі може бути в Європі та де вони перебувають.