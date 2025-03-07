ВВС США хотят, чтобы ИИ помог контролировать ядерный арсенал Америки

По мнению представителей Пентагона, технологии искусственного интеллекта повысят скорость принятия решений и обеспечат безопасность передачи приказов в системе NC3.

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Военные чиновники США рассматривают искусственный интеллект (ИИ) как ключевой элемент будущей системы ядерного командования, управления и связи (NC3). Детальнее об инициативе рассказали 7 марта обозреватели The War Zone.

На симпозиуме 2025 Warfare Ассоциации воздушно-космических сил представители ВВС и Космических сил заявили, что ИИ должен повысить скорость цикла принятия решений и обеспечить безопасность передачи приказов. Однако окончательное решение о применении ядерного оружия всегда останется за человеком.

Так директор по стратегическим планам Командования глобальных ударов ВВС США (AFGSC) генерал-майор Тай Нойман подчеркнул, что отказ от внедрения ИИ приведет к проигрышу в стратегическом соперничестве.

"Если мы не будем думать об искусственном интеллекте и не будем учитывать его, то мы проиграем, а я не заинтересован в проигрыше. ИИ должен стать частью того, как будет выглядеть архитектура NC3 следующего поколения. Мы должны с умом подходить к использованию этой технологии", — подчеркнул он.

По словам военных, ИИ может помочь в выборе оптимального маршрута передачи команд, ускорить обработку разведывательной информации, а также предсказывать технические сбои в NC3.

Архитектура системы ядерного командования, управления и связи (NC3)

Несмотря на перспективы автоматизации, американские военные подчеркивают, что решения об использовании ядерного оружия будут принимать исключительно люди.

"ИИ расширит наши возможности по принятию решений, но мы никогда не должны позволять искусственному интеллекту принимать эти решения за нас. Передовые системы могут информировать нас быстрее и эффективнее, но мы должны всегда держать в поле зрения человеческие решения", — заявил глава STRACOM, генерал ВВС Энтони Коттон.

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Обозреватели пишут, что в научной фантастике искусственный интеллект уже давно является угрозой, способной уничтожить мир. Но похоже военные стратеги США имеют на этот счет свое мнение, поскольку Пентагон уже ведет работу по тестированию и интеграции технологий, способных повысить скорость и надежность управления ядерными силами США.

"Смогут ли подобные заверения о том, что человек всегда находится в курсе событий, развеять опасения по поводу использования ИИ в архитектуре NC3, пока неизвестно. Ясно лишь то, что эта дискуссия не прекратится в ближайшее время", — подытожили авторы публикации.

Напомним, на фоне неопределенности вокруг будущего политики США в отношении НАТО, ведущие европейские государства ищут альтернативные способы обеспечения ядерного сдерживания. В связи с этим аналитики выясняли, сколько ядерно бомб США сейчас может быть в Европе и где они находятся.