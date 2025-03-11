Безпілотний "Хаймарс": Lockheed Martin показав випробування безекіпажної РСЗВ (відео)

Розробники тестували шасі установки, яка пересувалася в автономному режимі, повністю покладаючись на сенсори розпізнавання навколишнього середовища.

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Американська оборонна корпорація Lockheed Martin провела успішні випробування автономної роботи шасі реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS. На полігоні демонстратор показав здатність під час руху орієнтуватися без водія завдяки датчикам сприйняття, які забезпечують безперебійну роботу без екіпажу в будь-який час доби. Про це йдеться в матеріалі АрміяInform від 11 березня.

Під час тестів автономна платформа HIMARS пересувалася без втручання оператора, повністю покладаючись на сенсори розпізнавання навколишнього середовища. Це значно збільшує гнучкість бойового застосування системи та знижує її помітність у складних умовах.

У матеріалі йдеться про те, що інтеграція автономних рішень у парк HIMARS підвищить їхню адаптивність при збереженні сумісності з транспортно-заряджальними машинами. Це забезпечить злагоджену взаємодію пілотованих і безпілотних систем у бою.

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Мають альтернативи: ЗСУ можуть застосовувати HIMARS і без розвідданих США, — військовий

"Наш підхід пропонує унікальне рішення, яке дає змогу армії модернізувати наявний парк РСЗВ HIMARS із поліпшеними автономними можливостями, зберігаючи водночас можливість роботи з номерами розрахунку, — зазначив директор із розвитку бізнесу Lockheed Martin Беккі Вітроу.

Ці випробування стали важливим кроком у модернізації артилерії армії США, демонструючи інтеграцію інноваційних технологій у бойові системи, перевірені в реальних умовах.

Крім того, безекіпажні системи довели свою ефективність у сучасних збройних конфліктах. Війна в Україні продемонструвала критичну важливість подібних рішень, включно з безпілотними літальними апаратами та роботизованими системами, що використовуються для розвідки, завдавання ударів і забезпечення тилової підтримки.

Раніше Фокус з'ясував наскільки критичним є припинення США обміну розвідданими для ефективної бойової роботи систем HIMARS.