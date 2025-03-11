Беспилотный "Хаймарс": Lockheed Martin показал испытания безэкипажной РСЗО (видео)

Разработчики тестировали шасси установки, которая передвигалась в автономном режиме, полностью полагаясь на сенсоры распознавания окружающей среды.

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Американская оборонная корпорация Lockheed Martin провела успешные испытания автономной работы шасси реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. На полигоне демонстратор показал способность во время движения ориентироваться без водителя благодаря датчикам восприятия, которые обеспечивают бесперебойную работу без экипажа в любое время суток. Об этом говорится в материале АрмияInform от 11 марта.

Во время тестов автономная платформа HIMARS передвигалась без вмешательства оператора, полностью полагаясь на сенсоры распознавания окружающей среды. Это значительно увеличивает гибкость боевого применения системы и снижает ее заметность в сложных условиях.

В материале говорится, что интеграция автономных решений в парк HIMARS повысит их адаптивность при сохранении совместимости с транспортно-заряжающими машинами. Это обеспечит слаженное взаимодействие пилотируемых и беспилотных систем в бою.

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Имеют альтернативы: ВСУ могут применять HIMARS и без разведданных США, — военный

"Наш подход предлагает уникальное решение, которое позволяет армии модернизировать существующий парк РСЗО HIMARS с улучшенными автономными возможностями, сохраняя при этом возможность работы с номерами расчета, — отметил директор по развитию бизнеса Lockheed Martin Бекки Уитроу.

Данные испытания стали важным шагом в модернизации артиллерии армии США, демонстрируя интеграцию инновационных технологий в боевые системы, проверенные в реальных условиях.

Кроме того, безэкипажные системы доказали свою эффективность в современных вооруженных конфликтах. Война в Украине продемонстрировала критическую важность подобных решений, включая беспилотные летательные аппараты и роботизированные системы, которые используются для разведки, нанесения ударов и обеспечения тыловой поддержки.

Ранее Фокус выяснил насколько критичным является приостановка США обмена разведданными для эффективной боевой работы систем HIMARS.