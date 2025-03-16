Витік даних Пентагону: Тейшейра заявив, що хотів "викрити брехню Байдена"

За словами обвинуваченого, він почувається гордим патріотом і переконаний, що якщо його вчинок врятував хоча б одне життя "в цій безглуздій війні", то покарання того варте.

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Військовослужбовець ВПС США Джек Тейшейра, раніше засуджений за витік секретних даних Пентагону про плани українського контрнаступу, заявив, що його дії були продиктовані бажанням викрити "брехню адміністрації президента Джо Байдена" про війну в Україні. Про це повідомляє Associated Press.

Під час слухань 13 березня 23-річний Тейшейра постав перед військово-польовим судом на авіабазі Генском у штаті Массачусетс, під час якого він змінив свої свідчення.

Військовослужбовець визнав свою провину, але водночас додав, що почувається "гордим патріотом", який хотів поділитися "правдою про те, як адміністрація Байдена вводила в оману американську громадськість щодо війни в Україні".

"Якщо я врятував хоча б одне життя в цій безглуздій війні за гроші, моє покарання того варте", — сказав Тейшейра.

Обвинувачений також сказав, що став жертвою Міністерства юстиції США, як і Дональд Трамп, і тепер сподівається на перегляд своєї справи новою адміністрацією Білого дому.

Суддя Вікі Маркус затвердила угоду про визнання провини та призначила покарання у вигляді звільнення з ганьбою, відхиливши прохання прокуратури про письмову догану і пониження у званні. Причому прокурори наполягали на більш жорстких заходах, вказуючи на те, що Тейшейра знищив докази — розбив молотком телефон і жорсткі диски після появи в ЗМІ інформації про витік.

Нагадаємо, 12 листопада 2024 року Джек Тейшейра був засуджений до 15 років тюремного ув'язнення за витік в інтернет цілком секретних військових документів США, зокрема пов'язаних із війною в Україні.