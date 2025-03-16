Утечка данных Пентагона: Тейшейра заявил, что хотел "разоблачить ложь Байдена"
По словам обвиняемого, он чувствует себя гордым патриотом и убежден, что если его поступок спас хотя бы одну жизнь "в этой бессмысленной войне", то наказание того стоило.
Военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра, ранее осужденный за утечку секретных данных Пентагона о планах украинского контрнаступления, заявил, что его действия были продиктованы желанием разоблачить "ложь администрации президента Джо Байдена" о войне в Украине. Об этом сообщает Associated Press.
В ходе слушаний 13 марта 23-летний Тейшейра предстал перед военно-полевым судом на авиабазе Хенском в штате Массачусетс, в ходе которого он изменил свои показания.
Военнослужащий признал свою вину, но в то же время добавил, что чувствует себя "гордым патриотом", который хотел поделиться "правдой о том, как администрация Байдена вводила в заблуждение американскую общественность относительно войны в Украине".
"Если я спас хотя бы одну жизнь в этой бессмысленной войне за деньги, мое наказание того стоило", — сказал Тейшейра.
Обвиняемый также сказал, что стал жертвой Министерства юстиции США, как и Дональд Трамп, и теперь надеется на пересмотр своего дела новой администрацией Белого дома.
Судья Вики Маркус утвердила сделку о признании вины и назначила наказание в виде увольнения с позором, отклонив просьбу прокуратуры о письменном выговоре и понижении в звании. Причем прокуроры настаивали на более жестких мерах, указывая на то, что Тейшейра уничтожил доказательства — разбил молотком телефон и жесткие диски после появления в СМИ информации об утечке.
Напомним, 12 ноября 2024 года Джек Тейшейра был приговорен к 15 годам тюремного заключения за утечку в интернет совершенно секретных военных документов США, в том числе связанных с войной в Украине.