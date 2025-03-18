Кадрових змін не очікується: нардеп Гончаренко спростував власну інформацію про відставку Сирського

Вранці 18 березня Гончаренко повідомляв, що нібито головнокомандувача ЗСУ хочуть замінити на генерал-майора Євгена Мойсюка.

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Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції "Європейська солідарність", спростував власну новину про те, що головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського нібито хочуть замінити. Тепер нардеп каже, що перевірив інформацію і стверджує, що кадрових змін на верхівці ЗСУ не очікується.

Пост Олексія Гончаренко про те, що кадрових змін не буде Фото: Скриншот

"Тільки що ще раз перевірив цю інформацію у 100% джерела. Сирський залишається на посту Головнокомандувача. Кадрових змін не планується", — написав Гончаренко.

Він не розповів, хто є його джерелом та звідки він дізнався про ймовірні кадрові зміни першого разу.

Цікаво, що деякі українські ЗМІ із посиланнями вже на власні джерела писали, що на заміну Олександру Сирському також розглядається кандидатура генерал-майора Михайла Драпатого, якого 29 листопада 2024 року Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, вранці 18 березня Олексій Гончаренко повідомляв, що Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача Збройних сил України хочуть замінити на Євгена Мойсюка, колишнього заступника Валерія Залужного та нинішнього заступника міністра оборони Рустема Умєрова.