Кадровых изменений не ожидается: нардеп Гончаренко опроверг собственную информацию об отставке Сырского

Утром 18 марта Гончаренко сообщал, что якобы главнокомандующего ВСУ хотят заменить на генерал-майора Евгения Мойсюка.

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Алексей Гончаренко, народный депутат от фракции "Европейская солидарность", опроверг собственную новость о том, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского якобы хотят заменить. Теперь нардеп говорит, что проверил информацию и утверждает, что кадровых изменений на верхушке ВСУ не ожидается.

Пост Алексея Гончаренко о том, что кадровых изменений не будет Фото: Скриншот

"Только что еще раз проверил эту информацию у 100% источника. Сырский остается на посту Главнокомандующего. Кадровых изменений не планируется", — написал Гончаренко.

Он не рассказал, кто является его источником и откуда он узнал о вероятных кадровых изменениях в первый раз.

Интересно, что некоторые украинские СМИ со ссылками уже на собственные источники, писали, что на замену Александру Сырскому также рассматривается кандидатура генерал-майора Михаила Драпатого, которого 29 ноября 2024 года Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Напомним, утром 18 марта Алексей Гончаренко сообщал, что Александра Сырского на посту Главнокомандующего Вооруженных сил Украины хотят заменить на Евгения Мойсюка, бывшего заместителя Валерия Залужного и нынешнего заместителя министра обороны Рустема Умерова.