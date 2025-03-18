FrankenSAM у роботі: чому комплекси ППО стали пріоритетною ціллю для противника (фото)

Після модернізації комплекс використовує зенітні ракети західного зразка RIM-7 Sea Sparrow. Через це ЗРК доводиться виїжджати на позиції ближче до лінії фронту.

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Український військовослужбовець, оператор зенітного комплексу "Бук" поділився деталями застосування бойової техніки після її модернізації за програмою FrankenSAM. Як розповів старший лейтенант Станіслав, ці комплекси ППО стали однією з пріоритетних цілей для противника, повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ від 18 березня.

Офіцер із позивним "Шеф" несе бойове чергування на комплексі FrankenSAM, зібраному на базі зенітного ракетного комплексу "Бук-М1". Попри постійну загрозу атак, екіпаж підтримує боєготовність машини, не дозволяючи віку техніки позначитися на її ефективності.

За його словами, щоразу, коли вдається вразити ворожу ціль, розрахунок ППО не приховує своїх емоцій.

"У такі моменти адреналін зашкалює, а емоції переповнюють. У кабіні — радість, вигуки, і, звісно... нецензурна лексика! Далі — доповідь "наверх". Хіба в офісі отримаєш такі емоції?" — розповідає Станіслав.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Офіцер зазначив, що попри пристойний вік комплексу, він залишається цілком актуальним на полі бою.

"Нехай цей комплекс не такий сучасний і автоматизований, як західні ЗРК, проте статистика бойової роботи підрозділу, в якому я служу, дійсно вражає", — додав офіцер.

Противник боїться "Бука"

Військовослужбовець також зізнається, що його розрахунок з нетерпінням чекає, коли в зону ураження їхнього комплексу потрапить ворожий літак, проте російські льотчики уникають таких зустрічей, і зрозуміло чому. Водночас хоча FrankenSAM, що використовує ракети RIM-7 Sea Sparrow, вирізняється високою бойовою ефективністю. Однак дальність його роботи дещо скоротилася, тому розрахунку доводиться діяти ближче до лінії фронту.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Наш екіпаж чекає з нетерпінням, щоб у зону ураження залетіла хоч одна ворожа "сушка". Хочемо записати на свій рахунок не тільки ракети та дрони, а й літак", — каже Станіслав.

Водночас хоча FrankenSAM, що використовує ракети RIM-7 Sea Sparrow, вирізняється високою бойовою ефективністю, дальність його роботи дещо скоротилася, тому розрахунку доводиться діяти ближче до лінії фронту.

"ППО — одна з пріоритетних цілей для ворога. Але ми ретельно обираємо позиції, маскуємося, і зловити нас не так просто. Та й хто, якщо не ми?" — з упевненістю заявив офіцер.

Раніше повідомлялося, що на Заході стурбовані погрозами з боку російського комплексу "Ліщина". За словами аналітиків, масове цього виду озброєння по стратегічних об'єктах НАТО, включно з авіабазами, пунктами управління і ракетними базами, завдасть масу проблем західним союзникам навіть без оснащення ракет ядерними боєголовками.