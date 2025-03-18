FrankenSAM в деле: почему комплексы ПВО стали приоритетной целью для противника (фото)

После модернизации комплекс использует зенитные ракеты западного образца RIM-7 Sea Sparrow. Из-за этого ЗРК приходится выезжать на позиции ближе к линии фронта.

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Украинский военнослужащий, оператора зенитного комплекса "Бук" поделился деталями применения боевой техники после ее модернизации по программе FrankenSAM. Как рассказал старший лейтенант Станислав, данные комплексы ПВО стали одной из приоритетных целей для противника, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ от 18 марта.

Офицер с позывным "Шеф" несет боевое дежурство на комплексе FrankenSAM, собранном на базе зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Несмотря на постоянную угрозу атак, экипаж поддерживает боеготовность машины, не позволяя возрасту техники сказаться на ее эффективности.

По его словам, каждый раз, когда удается поразить вражескую цель, расчет ПВО не скрывает своих эмоций.

"В такие моменты адреналин зашкаливает, а эмоции переполняют. В кабине — радость, возгласы, и, конечно… нецензурная лексика! Далее — доклад "наверх". Разве в офисе получишь такие эмоции?" — рассказывает Станислав.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Офицер отметил, что несмотря на приличный возраст комплекса, он остается вполне актуальным на поле боя.

"Пусть этот комплекс не такой современный и автоматизированный, как западные ЗРК, однако статистика боевой работы подразделения, в котором я служу — действительно впечатляет", — добавил офицер.

Противник боится "Бука"

Военнослужащий также признается, что его расчет с нетерпеньем ждет, когда в зону поражения их комплекса попадет вражеский самолет, однако российские летчики избегают таких встреч, и понятно почему. Вместе с тем хотя FrankenSAM, использующий ракеты RIM-7 Sea Sparrow, отличается высокой боевой эффективностью. Однако дальность его работы несколько сократилась, поэтому расчету приходится действовать ближе к линии фронта.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

"Наш экипаж ждет с нетерпением, чтобы в зону поражения залетела хоть одна вражеская "сушка". Хотим записать на свой счет не только ракеты и дроны, но и самолет", — говорит Станислав.

Вместе с тем хотя FrankenSAM, использующий ракеты RIM-7 Sea Sparrow, отличается высокой боевой эффективностью, дальность его работы несколько сократилась, поэтому расчету приходится действовать ближе к линии фронта.

"ПВО – одна из приоритетных целей для врага. Но мы тщательно выбираем позиции, маскируемся, и поймать нас не так просто. Да и кто, если не мы?" – с уверенностью заявил офицер.

Ранее сообщалось, что на Западе обеспокоены угрозами со стороны российского комплекса "Орешник". По словам аналитиков, массовое данного вида вооружения по стратегическим объектам НАТО, включая авиабазы, пункты управления и ракетные базы доставит массу проблем западным союзникам даже без оснащения ракет ядерными боеголовками.