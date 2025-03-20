Китай і РФ випереджають США в космічному озброєнні: про що йдеться, — Пентагон

У USSF наголосили, що США віддаватимуть пріоритет зброї, яка дає змогу "порушувати й послаблювати" можливості противника. А фізичне знищення супутників розглядається як крайній захід.

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Космічні сили США (USSF), чий бюджет у 2024 році перевищив фінансування NASA на 4 млрд доларів і становив 29 млрд доларів, мають намір ліквідувати прогалину у сфері космічного озброєння. Командувач USSF генерал Ченс Зальцман заявив про необхідність розширення арсеналу американської космічної зброї для парирування загроз з боку Китаю і Росії, які поки що випереджають США в цій галузі. Про це йдеться в матеріалі Ars Technica.

Наразі США роблять ставку на децентралізовану архітектуру супутникових систем, використовуючи численні дешеві супутники, такі як Starlink, замість невеликої кількості потужних і дорогих апаратів. Така стратегія підвищує стійкість і живучість системи перед потенційними загрозами.

Загрози з боку Китаю та РФ

Однак, за словами Зальцмана, США змушені наздоганяти Китай, який вже володіє космічною зброєю і значним військовим супутниковим флотом, що становить третину від його загального угруповання в 1000 апаратів. Також він вказав на активну діяльність Росії, пов'язану з розробкою і можливим розміщенням ядерної зброї в космосі.

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Зальцман зазначив, що досягнення переваги в космосі вимагає здатності контролювати навколоземний простір, застосовуючи як кінетичні, так і некінетичні методи впливу. Кінетична зброя включає засоби фізичного знищення супутників, тоді як некінетичні засоби охоплюють радіоелектронне придушення, кібератаки та спрямовану енергію, наприклад лазерну або мікрохвильову зброю.

РФ і Китай уже розробляють подібні системи. На нещодавно представлених американських військових слайдах відзначені китайські та російські космічні озброєння, серед яких:

Китайський супутник Shijian-21, здатний переміщати інші апарати на орбіту поховання з використанням механічного захоплення.

Російська станція радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Красуха" і лазерна система засліплення оптики "Пересвет".

Види протикосмічної зброї РФ і Китаю Фото: Відкриті джерела

Майбутнє військового протистояння в космосі

Командувач USSF наголосив, що США віддаватимуть пріоритет зброї, яка дає змогу "порушувати й послаблювати" можливості противника, мінімізуючи утворення космічного сміття. При цьому безпосереднє знищення ворожих супутників розглядається як крайній крок. Однак в умовах наростання загроз Америка буде змушена вдатися і до більш радикальних заходів.

Пентагон уже розробляє системи спрямованої енергетичної зброї, а також впроваджує нові засоби радіоелектронного придушення, які мають бути розгорнуті найближчими місяцями.

Проте поки що в галузі космічних озброєнь США поступаються Китаю і Росії, особливо в сегменті орбітальних систем озброєння. У зв'язку з цим експерти прогнозують значне збільшення фінансування Космічних сил США в найближчі роки.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп поставив завдання розробити нову систему ПРО, засновану на ідеї Рональда Рейгана "Зоряні війни". Ця система передбачає розміщення в космосі перехоплювачів із лазерною зброєю.