Китай и РФ опережают США в космическом вооружении: о чем идет речь, — Пентагон

В USSF подчеркнули, что США будут отдавать приоритет оружию, позволяющему "нарушать и ослаблять" возможности противника. А физическое уничтожение спутников рассматривается как крайняя мера.

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Космические силы США (USSF), чей бюджет в 2024 году превысил финансирование NASA на 4 млрд долларов и составил 29 млрд долларов, намерены ликвидировать пробел в сфере космического вооружения. Командующий USSF генерал Ченс Зальцман заявил о необходимости расширения арсенала американского космического оружия для парирования угроз со стороны Китая и России, которые пока опережают США в этой области. Об этом говорится в материале Ars Technica.

В настоящее время США делают ставку на децентрализованную архитектуру спутниковых систем, используя многочисленные дешевые спутники, такие как Starlink, вместо небольшого количества мощных и дорогостоящих аппаратов. Такая стратегия повышает устойчивость и живучесть системы перед потенциальными угрозами.

Угрозы со стороны Китая и РФ

Однако, по словам Зальцмана, США вынуждены догонять Китай, который уже обладает космическим оружием и значительным военным спутниковым флотом, составляющим треть от его общей группировки в 1000 аппаратов. Также он указал на активную деятельность России, связанной с разработкой и возможным размещением ядерного оружия в космосе.

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Зальцман отметил, что достижение превосходства в космосе требует способности контролировать околоземное пространство, применяя как кинетические, так и некинетические методы воздействия. Кинетическое оружие включает средства физического уничтожения спутников, тогда как некинетические средства охватывают радиоэлектронное подавление, кибератаки и направленную энергию, например лазерное или микроволновое оружие.

РФ и Китай уже разрабатывают подобные системы. На недавно представленных американских военных слайдах отмечены китайские и российские космические вооружения, среди которых:

Китайский спутник Shijian-21, способный перемещать другие аппараты на орбиту захоронения с использованием механического захвата.

Российская станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха" и лазерная система ослепления оптики "Пересвет".

Виды противокосмического оружия РФ и Китая Фото: Открытые источники

Будущее военного противостояния в космосе

Командующий USSF подчеркнул, что США будут отдавать приоритет оружию, позволяющему "нарушать и ослаблять" возможности противника, минимизируя образование космического мусора. При этом непосредственное уничтожение вражеских спутников рассматривается как крайний шаг. Однако в условиях нарастания угроз Америка будет вынуждена прибегнуть и к более радикальным мерам.

Пентагон уже разрабатывает системы направленного энергетического оружия, а также внедряет новые средства радиоэлектронного подавления, которые должны быть развернуты в ближайшие месяцы.

Тем не менее, пока в области космических вооружений США уступают Китаю и России, особенно в сегменте орбитальных систем вооружения. В связи с этим эксперты прогнозируют значительное увеличение финансирования Космических сил США в ближайшие годы.

Напомним, американский президент Дональд Трамп поставил задачу разработать новую систему ПРО, основанную на идее Рональда Рейгана "Звездные войны". Данная система предусматривает размещение в космосе перехватчиков с лазерным оружием.