Винищувачі Південної Кореї вилетіли на перехоплення літаків РФ: російського аташе "викликали на килим"

Кілька літаків ПКС РФ увійшли в розпізнавальну зону над Східним морем, наблизившись до повітряного простору Південної Кореї на відстань 20 км. При цьому літаки не відповідали на численні радіозапити південнокорейських диспетчерів.

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Міністерство національної оборони Південної Кореї викликало в Сеул російського військового аташе, полковника Миколу Марченка, щоб висловити офіційний протест після того, як російські військові літаки неодноразово входили в розпізнавальну зону ППО (KADIZ). Про це 20 березня повідомило агентство Yonhap з посиланням на Міноборони країни.

Згідно з даними міністерства, 20 березня кілька російських літаків увійшли в KADIZ над Східним морем, наблизившись до повітряного простору Південної Кореї на відстань 20 кілометрів. Літаки не відповідали на численні радіозапити південнокорейських диспетчерів. У відповідь Сеул підняв у повітря винищувачі для моніторингу та супроводу.

Це вже восьмий подібний інцидент з 11 березня, що викликає занепокоєння в Південній Кореї з приводу наростаючої російської активності поблизу півострова.

Реакція Сеула та геополітичний контекст

Південнокорейська сторона наголосила, що повторювані польоти російських літаків без повідомлення неприпустимі та створюють ризик військової ескалації. Тому Сеул зажадав від Москви вжити заходів щодо запобігання подібних інцидентів.

Фахівці зазначають, що хоча розпізнавальна зона ППО не є суверенним повітряним простором, держави вимагають від іноземних літаків ідентифікувати себе для забезпечення безпеки.

Південнокорейські військові також повідомили, що схожий інцидент стався кількома днями раніше під час російських навчань. Типи літаків не розголошуються, але регулярні вторгнення змушують Сеул пильніше стежити за російською військовою активністю в регіоні.

Нагадаємо, у Південній Кореї під час навчань військово-повітряних сил стався інцидент із бойовим літаком. Винищувач KF-16 випадково скинув вісім бомб MK-82 за межами навчального полігону за 42 кілометри від Сеула.