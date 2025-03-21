Истребители Южной Кореи вылетели на перехват самолетов РФ: российского атташе "вызвали на ковер"

Несколько самолетов ВКС РФ вошли в опознавательную зону над Восточным морем, приблизившись к воздушному пространству Южной Кореи на расстояние 20 км. При этом самолеты не отвечали на многочисленные радиозапросы южнокорейских диспетчеров.

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Министерство национальной обороны Южной Кореи вызвало в Сеул российского военного атташе, полковника Николая Марченко, чтобы выразить официальный протест после того, как российские военные самолеты неоднократно входили в опознавательную зону ПВО (KADIZ). Об этом 20 марта сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Минобороны страны.

Согласно данным министерства, 20 марта несколько российских самолетов вошли в KADIZ над Восточным морем, приблизившись к воздушному пространству Южной Кореи на расстояние 20 километров. Самолеты не отвечали на многочисленные радиозапросы южнокорейских диспетчеров. В ответ Сеул поднял в воздух истребители для мониторинга и сопровождения.

Это уже восьмой подобный инцидент с 11 марта, что вызывает обеспокоенность в Южной Корее по поводу нарастающей российской активности вблизи полуострова.

Реакция Сеула и геополитический контекст

Южнокорейская сторона подчеркнула, что повторяющиеся полеты российских самолетов без уведомления недопустимы и создают риск военной эскалации. Поэтому Сеул потребовал от Москвы принять меры по предотвращению подобных инцидентов.

Специалисты отмечают, что хотя опознавательная зона ПВО не является суверенным воздушным пространством, государства требуют от иностранных самолетов идентифицировать себя для обеспечения безопасности.

Южнокорейские военные также сообщили, что похожий инцидент произошел несколькими днями ранее во время российских учений. Типы самолетов не разглашаются, но регулярные вторжения заставляют Сеул пристальнее следить за российской военной активностью в регионе.

Напомним, в Южной Корее во время учений военно-воздушных сил произошел инцидент с боевым самолетом. Истребитель KF-16 случайно сбросил восемь бомб MK-82 за пределами учебного полигона в 42 километрах от Сеула.