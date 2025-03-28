Модернізація Stryker: в Україні почали серійне виробництво захисних екранів для БТР (фото)

Додаткові екрани встановлюються на найбільш вразливі зони бронетранспортера — борти, апарель, колеса і люк механіка-водія.

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В Україні розгортають серійне виробництво захисних екранів для американських бронетранспортерів Stryker, що постачаються на потреби ЗСУ. Нові конструкції призначені для підвищення виживання екіпажу під час атак дронів-камікадзе. Про це 27 березня повідомила пресслужба української компанії "Метінвест".

"Ми розробили рішення, яке збільшує шанси на виживання екіпажу під час атаки FPV-дронів, і вже розпочали серійне виробництво таких систем", — повідомив операційний директор компанії Олександр Мироненко.

Захисні екрани покривають найбільш вразливі зони бронетранспортера. Зокрема, прикриваються борти машини та апарель, частково захищаються колеса, а також додатково екранується люк механіка-водія і передня частина корпусу.

Захисні екрани на БТР Stryker Фото: Пресслужба Метінвесту

Захисні екрани на БТР Stryker

Захисні екрани на БТР Stryker Фото: Пресслужба Метінвесту

Крім того, на даху встановлюється протикумулятивна решітка, відома як "мангал", яка не обмежує роботу бойового модуля.

Зазначається, що перші модернізовані бронетранспортери Stryker з додатковим захистом планують найближчим часом випробувати в бойових умовах.

БТР Stryker: основні характеристики

Бронетранспортер "Страйкер" являє собою сімейство колісних броньованих машин, розроблених американською компанією General Dynamics Land Systems.

Конструкція бронемашини передбачає переднє розташування двигуна праворуч, місце механіка-водія зліва від нього, а центральна і кормова частини відведені під бойове відділення для десанту.

Екіпаж складається з двох осіб (командир і водій), а десантне відділення вміщує дев'ять військовослужбовців.

Бронювання забезпечує захист від вогню стрілецької зброї калібру до 14,5 мм з бортів і корми, а також від 30-мм снарядів у лобовій проекції на дистанціях понад 500 метрів. Машина оснащена кулестійкими шинами з системою централізованого підкачування.

Озброєння "Страйкера" розміщено в дистанційно керованій установці над командирською башточкою. Залежно від завдання, на неї можуть бути встановлені.

12,7-мм кулемет М2 з боєкомплектом 2000 пострілів.

40-мм автоматичний гранатомет Mk19 з боєкомплектом 448 гранат.

7,62-мм кулемет М240 з боєкомплектом 4500 пострілів.

Додатково установка оснащена чотирма блоками чотириствольних димових гранатометів.

Нагадаємо, американські зброярі запропонували нову модифікацію БТР Stryker з колісною формулою 8×8, що має на меті значно посилити можливості армії США в галузі протиповітряної оборони ближнього радіусу дії. Зокрема, машину оснастили лазерною системою LOCUST, а також пусковою установкою для 70-мм ракет APKWS II.