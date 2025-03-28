Модернизация Stryker: в Украине начали серийное производство защитных экранов для БТР

Дополнительные экраны устанавливаются на наиболее уязвимые зоны бронетранспортера — борта, аппарель, колеса и люк механика-водителя.

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В Украине разворачивают серийное производство защитных экранов для американских бронетранспортеров Stryker, поставляемых на нужды ВСУ. Новые конструкции предназначены для повышения выживаемости экипажа при атаках дронов-камикадзе. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба украинской компании "Метинвест".

"Мы разработали решение, которое увеличивает шансы на выживание экипажа во время атаки FPV-дронов, и уже приступили к серийному производству таких систем", – сообщил операционный директор компании Александр Мироненко.

Защитные экраны покрывают наиболее уязвимые зоны бронетранспортера. В частности, прикрываются борта машины и аппарель, частично защищаются колеса, а также дополнительно экранируется люк механика-водителя и передняя часть корпуса.

Защитные экраны на БТР Stryker Фото: Пресс-служба Метинвеста

Защитные экраны на БТР Stryker

Защитные экраны на БТР Stryker Фото: Пресс-служба Метинвеста

Кроме того, на крыше устанавливается противокумулятивная решетка, известная как "мангал", которая не ограничивает работу боевого модуля.

Отмечается, что первые модернизированные бронетранспортеры Stryker с дополнительной защитой планируется в ближайшее время испытать в боевых условиях.

БТР Stryker: основные характеристики

Бронетранспортер "Страйкер" представляет собой семейство колесных бронированных машин, разработанных американской компанией General Dynamics Land Systems.

Конструкция бронемашины предусматривает переднее расположение двигателя справа, место механика-водителя слева от него, а центральная и кормовая части отведены под боевое отделение для десанта.

Экипаж состоит из двух человек (командир и водитель), а десантное отделение вмещает девять военнослужащих.

Бронирование обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия калибра до 14,5 мм с бортов и кормы, а также от 30-мм снарядов в лобовой проекции на дистанциях свыше 500 метров. Машина оснащена пулестойкими шинами с системой централизованной подкачки.

Вооружение "Страйкера" размещено в дистанционно управляемой установке над командирской башенкой. В зависимости от задачи, на нее могут быть установлены:​

12,7-мм пулемет М2 с боекомплектом 2000 выстрелов;​

40-мм автоматический гранатомет Mk19 с боекомплектом 448 гранат;​

7,62-мм пулемет М240 с боекомплектом 4500 выстрелов.

Дополнительно установка оснащена четырьмя блоками четырехствольных дымовых гранатометов.​

Напомним, американские оружейники предложили новую модификацию БТР Stryker с колесной формулой 8×8, которая призвана значительно усилить возможности армии США в области противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. В частности, машину оснастили лазерной системой LOCUST, а также пусковой установкой для 70-мм ракет APKWS II.