Прототип від GDLS або новий Abrams: осінтери "підгледіли" за секретним танком США (фото)

Зображення, отримані із супутників Landsat і Copernicus, зафіксували експериментальний прототип танка, який створено на одному з підприємств General Dynamics Land Systems (GDLS) у США. Примітно, що йдеться про гібридну бойову машину, що поєднує корпус M1 Abrams з баштою танка-ветерана M60 Patton.

Related video

31 березня 2025 року в українському Telegram-каналі NMFTE з'явилися супутникові знімки прототипу, який, ймовірно, є платформою для випробування нових технологій. Це незвичайне конструктивне рішення викликало зацікавленість у військових аналітиків та ентузіастів, однак вірогідність знімків поки що не отримала незалежного підтвердження.

Основний корпус M1 Abrams, який використовується в армії США з 1980 року, має передову композитну броню і 120-мм гладкоствольну гармату. У конструкції корпусу акцент зроблено на захист екіпажу, а багатошарова броня, що включає збіднений уран у деяких версіях, істотно підвищує живучість машини.

M60 Patton, навпаки, являє собою танк другого покоління, прийнятий на озброєння в 1960 році. Його вежа, характерної округлої форми, застаріла за сучасними мірками, оскільки не містить передових систем управління вогнем і захисту.

Техніка на підприємстві GDLS Фото: Соцмережi

Бронетехніка на території одного з підприємств GDLS Фото: Соцмережi

Прототип танка на базі M1 Abrams

На думку оглядачів Bulgarian Military, незвичне поєднання корпусу M1 Abrams з баштою M60 може означати, що GDLS тестує способи модернізації наявних компонентів або розробляє економічно ефективні рішення для майбутніх бойових машин. Поява гібридного танка може також свідчити про те, що США розробляють нові концепції для боротьби з загрозами, що виникають, або створення більш доступних бронемашин для союзників.

Широкий доступ до знімків: баланс прозорості та безпеки

Аналітики зазначають, що на тлі оприлюднення знімків спливає одна суттєва проблема. Комерційні супутникові системи, такі як Google Earth, Landsat і Copernicus, дають змогу практично будь-якому користувачеві отримувати доступ до зображень військових об'єктів високої чіткості.

У цьому разі не виключено, що знімки можуть бути використані противниками, такими як Китай і Росія, для аналізу напрямків розвитку американських танкових технологій. Таким чином витік супутникових знімків підкреслює зростаючу проблему безпеки військових розробок США.

Наприклад, якщо цей гібридний танк призначений для експорту, його передчасне розкриття може вплинути на дипломатичні відносини, особливо у Східній Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні, де країни шукають способи зміцнення обороноздатності на тлі зростаючої напруженості.

"Розкриття прототипу GDLS порушує важливі питання про майбутнє військової секретності у світі, який стає дедалі прозорішим. Хоча сам гібридний танк, можливо, і не є революційним досягненням — його компонентам уже десятки років — той факт, що він так легко потрапив на супутникові знімки, є тривожним дзвінком", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, на сайті OLX 29 березня з'явилося оголошення про продаж радянського танка Т-10 за 7,3 млн гривень. Однак через короткий час оголошення було видалено.