Прототип от GDLS или новый Abrams: осинтеры "подсмотрели" за секретным танком США (фото)

Изображения, полученные со спутников Landsat и Copernicus, запечатлели экспериментальный прототип танка, который создан на одном из предприятий General Dynamics Land Systems (GDLS) в США. Примечательно, что речь идет о гибридной боевой машине, сочетающей корпус M1 Abrams с башней танка-ветерана M60 Patton.

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31 марта 2025 года в украинском Telegram-канале NMFTE появились спутниковые снимки прототипа, который вероятно, является платформой для испытания новых технологий. Это необычное конструктивное решение вызвало интерес у военных аналитиков и энтузиастов, однако достоверность снимков пока не получила независимого подтверждения.

Основной корпус M1 Abrams, который используется в армии США с 1980 года, обладает передовой композитной броней и 120-мм гладкоствольной пушкой. В конструкции корпуса акцент сделан на защиту экипажа, а многослойная броня, включающая обедненный уран в некоторых версиях, существенно повышает живучесть машины.

M60 Patton, напротив, представляет собой танк второго поколения, принятый на вооружение в 1960 году. Его башня, характерной округлой формы, устарела по современным меркам, так как не содержит передовых систем управления огнем и защиты.

Техника на предприятии GDLS Фото: Соцсети

Бронетехника на территории одного из предприятий GDLS Фото: Соцсети

Прототип танка на базе M1 Abrams

По мнению обозревателей Bulgarian Military, необычное сочетание корпуса M1 Abrams с башней M60 может означать, что GDLS тестирует способы модернизации существующих компонентов или разрабатывает экономически эффективные решения для будущих боевых машин. Появление гибридного танка может также свидетельствовать о том, что США разрабатывают новые концепции для борьбы с возникающими угрозами или создания более доступных бронемашин для союзников.

Широкий доступ к снимкам: баланс прозрачности и безопасности

Аналитики отмечают, что на фоне обнародования снимков всплывает одна существенная проблема. Коммерческие спутниковые системы, такие как Google Earth, Landsat и Copernicus, позволяют практически любому пользователю получать доступ к изображениям военных объектов высокой четкости.

В данном случае не исключено, что снимки могут быть использованы противниками, такими как Китай и Россия, для анализа направлений развития американских танковых технологий. Таким образом утечка спутниковых снимков подчеркивает растущую проблему безопасности военных разработок США.

Например, если этот гибридный танк предназначен для экспорта, его преждевременное раскрытие может повлиять на дипломатические отношения, особенно в Восточной Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, где страны ищут способы укрепления обороноспособности на фоне растущей напряженности.

"Раскрытие прототипа GDLS поднимает важные вопросы о будущем военной секретности в мире, который становится все более прозрачным. Хотя сам гибридный танк, возможно, и не представляет собой революционного достижения — его компонентам уже десятки лет — тот факт, что он так легко попал на спутниковые снимки, является тревожным звонком", — подытожили обозреватели.

Напомним, на сайте OLX 29 марта появилось объявление о продаже советского танка Т-10 за 7,3 млн гривен. Однако спустя короткое время объявление было удалено.