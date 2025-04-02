ЗС РФ розширюють плацдарм у Лимані: в ISW з'ясували, що задумали росіяни

Російська армія має десятикратну перевагу в живій силі поблизу міста Лиман у Донецькій області та готується до подальшого масштабного наступу в цьому районі.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Оприлюднені 28 березня та геолокалізовані 1 квітня кадри, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Новолюбівки (на північний схід від Лиману) та, ймовірно, захопили це село. Також росіяни нещодавно реалізували підтверджене просування на південний схід від Нового (на захід від Новолюбівки).

31 березня український військовий аналітик Костянтин Машовець заявив, що російські війська просунулися до південної околиці Катеринівки (на північний захід від Новолюбівки).

В ISW нагадали, що на початку січня армія РФ просунулася через річку Жеребець на західний (правий) берег і впродовж останніх трьох місяців повільно розширювала свій плацдарм на правому березі.

"Російські війська почали спроби витіснити українські сили з їхніх позицій на східному (лівому) березі річки Жеребець наприкінці 2023 року і лише нещодавно створили відносно стабільний плацдарм, з якого можуть розпочати подальші наступальні операції", — зазначили в Інституті вивчення війни.

У звіті також зазначається, що російські військові блогери та Машовець послідовно приписують початкове просування на західний берег, а згодом і розширення плацдарму, елементам 144-ї та 3-ї мотострілецьких дивізій (20-та загальновійськова армія Московського військового округу).

Аналітики ISW переконані, що російські війська, схоже, використовують значну перевагу в живій силі для просування в цьому районі. Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, 31 березня заявив, що з січня 2025 року росіяни проводять майже виключно піхотні атаки в цьому районі та рідко використовують бронетехніку.

В Інституті вивчення війни також не бачили відеозаписів будь-яких помітних російських механізованих атак у цьому районі в 2025 році.

Українське угруповання "Хортиця" 31 березня повідомило, що російські війська посилили піхотні атаки на Лиманському напрямку і мають суттєво більше сил у цьому районі, переважно добре підготовлених військовослужбовців-контрактників. Інша українська бригада, що діє на Лиманському напрямку, 24 березня повідомила, що на деяких ділянках у цих районах війська РФ мають десятикратну перевагу в живій силі над Силами оборони.

"Російське військове командування, схоже, посилює та заміщує втрати особового складу серед передових підрозділів 3-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій, оскільки ці формування перебувають у цьому районі щонайменше з 2023 року і, схоже, жодного разу не виводилися на відпочинок та відновлення", — зазначають в ISW.

Нагадаємо, 27 березня аналітики DeepState повідомили, що обстановка в районі Лимана стає напруженішою.

24 березня стало відомо, що на Лиманському напрямку ЗСУ уразили ЗРК "Тор", кілька гармат і ББМ.